Ebből baj lehet: Orbán azonnal megszakítja barátságát Vučić elnökkel?

Ujhelyi István meglepő eszmefuttatást tett közzé.

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

Ajjaj, ebből nagy baj lesz! Az észak-macedóniai Skopje városában épp zajlik a Nyugat-Balkán vezetőinek csúcstalálkozója, többek között Orbán Viktor egyik legfontosabb szövetségese, a szerb elnök Aleksandar Vučić részvételével. Az eseményről készült fotókról azonban kiderül, hogy Vučić nemcsak a balkáni vezetőkkel, hanem Alexander Sorossal is tárgyalt. Ebből logikusan az következhet, hogy a magyar külügy most azonnal bekéreti a szerb nagykövetet és felkérdezi, hogy miről egyeztetett a "magyargyűlölő gendermigráns-összeesküvővel"; Orbán azonnal megszakítja barátságát Vučić elnökkel, és még a számát is törli a mobiljából; a fütyülős uszító plakátokon pedig új arcokra cserélik a mostani portrékat...