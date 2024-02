Juszt László Orbán emberéről: "Nem csak nyalásból, de lopásból is jelesre vizsgázott"

Keményen beleállt Demeter Szilárdba Juszt László korábbi tévés, újságíró.



Fotó: Facebook/Juszt László

Juszt Facebook-bejegyzésében úgy fogalmaz, "ez a Demeter Szilárd nevű, Erdélyből importált, kesztyűs gitárvirtuóz nem csak nyalásból, de lopásból is jelesre vizsgázott".

Emlékeztet, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója és társai 350 millió forintot osztogattak szét folyóiratok támogatására, és nagyon sokszor maguk felé hajlott a kezük.

Bár 2021-ben még úgy fogalmazott: “„az ő ízlésítélete nem befolyásolhatja azt, hogy a kortárs magyar irodalom és könyvkultúra terén kik részesüljenek támogatásban”. Állította azt is, hogy nincs befolyása a támogatások odaítélésében. Nos ez is csak a Fideszesektől megszokott hazudozás, mint a fenti példa is mutatja