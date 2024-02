Az Igazságügyi Bizottság döntött Varga Juditot ügyében

A házszabályra hivatkozva elutasította az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság összehívását a KDNP-s Vejkey Imre, a bizottság elnöke – derült ki az Országgyűlés Sajtóirodája közleményéből.

Az LMP társelnöke, Ungár Péter múlt héten szerdán levélben kezdeményezte, hogy hallgassák ki Varga Juditot.

Erre azután került sor, hogy nyilvánosságra került: Novák Katalin köztársasági elnök Varga Judit miniszteri ellenjegyzése mellett még tavaly áprilisban kegyelmet adott K. Endrének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének, akit bűnsegédként elkövetett kényszerítés és veszegetés miatt jogerősen börtönbüntetésre ítélt a bíróság a gyermekotthonban történt pedofil bűncselekményekkel összefüggésben.

Novák Katalin köztársasági elnök azóta lemondott, Varga Judit pedig szintén múlt szombaton bejelentette, hogy visszavonul a közélettől.

Dr. Vejkey Imre, az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága elnöke Ungár Péternek címzett közleményében azt írja:

Mint írja, Ungár Péter megkeresése azért is sajátos volt, mivel

Hozzátette:

Dr. Vejkey Imre úgy fogalmazott:

politikában járatos emberként nyilván Frakcióvezető Úr is tudja, de a félreértések elkerülése érdekében tényként kívánok rávilágítani arra, hogy a Fidesz-KDNP azt a szakadatlan álláspontot képviseli parlamenti, kormányzati, önkormányzati és bármely más szinten, hogy minden pedofilnak börtönben van a helye.

Mint írja, tényként kívánt arra is rámutatni, hogy "az elmúlt években éppen a Fidesz-KDNP volt az, aki megszigorította a gyermekvédelemmel kapcsolatos szabályokat, az LMP pedig – a baloldali frakciókkal együtt – azok közé tartozott, akik nem szavazták meg a pedofil bűncselekmények elleni szigorító javaslatokat, sőt a szavazáson egyenesen részt sem vettek".

Végezetül tényként kívánok rámutatni arra is, hogy Novák Katalin és Varga Judit felelősségteljes döntést hozott, amit tiszteletben tartunk. Eddigi munkájukért az Igazságügyi Bizottság elnökeként hálás vagyok és köszönöm, mert – miként munkájuk során és most is – nemzetünk érdekeit tartották szem előtt.