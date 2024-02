Tiborcz István nem szeretne politikai csatározások résztvevője lenni – így reagált Magyar Péter kijelentéseire

Magyar Péter Rogán Antal miniszter tevékenysége mellett keményen bírálta a miniszterelnök vejének gazdagodását is a Partizán hétfői adásában.



Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Közösségi oldalán is intézett néhány szót Tiborcz Istvánhoz:

Tiborcz István, a miniszterelnök veje az RTL-nek reagált Magyar Péter kijelentéseire.

Ahogy eddig is, így most is állok az Ön és a sajtó rendelkezésére a gazdasági tevékenységem és társadalmi szerepvállalásommal kapcsolatban. De ahogy korábban, a jelenben sem szeretnék politikai csatározások résztvevője lenni. Vannak olyan emberek akik a gazdasági életből kikerülve, politikai hatalmat akarnak szerezni, és vannak azok, akik a gazdasági életben igyekeznek értéket teremteni az építészeti örökségünk megmentésével és munkahelyek teremtésével. Nem vagyunk egyformák