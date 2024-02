Páros lábbal szállt bele Kocsis Máté a "DK-közeli Telexbe": Kevés ízléstelenebb címet és cikket olvastam

Kocsis Máté nagyon kiakadt.



A Telex számolt be arról, hogy eltávolították a Klubrádió oldaláról a kedden reggel még Bútorok cseréje? címmel elérhető véleménycikket, amit a rádiót működtető cég elnöke, Arató András írt a kegyelmi ügyről, Novák Katalin köztársasági elnök lemondásának körülményeiről és a botrány kirobbanása után a kormányoldalról kezdeményezett alkotmánymódosításról.

A cikk eredetileg a Kurvák cseréje? címet viselte, utalva arra a mondásra, hogy ha nem megy a kupleráj, akkor nem a bútorokat kell lecserélni. Az eredeti címet időközben Bútorok cseréjé?-re változtatták, de őrzi a Google archívuma, így az a változtatás ellenére a régi címmel is felbukkan a találati listán – írja a lap.

Kocsis Máté közösségi oldalán fogalmazta meg a véleményét a Telex cikkével kapcsolatban, ami a "Leszedték a Klubrádió oldaláról a kurvás-bútorcserés véleménycikket, amire ráugrott a Fidesz-média" címmel jelent meg.

A Fidesz frakcióvezetőjének elmondása szerint kevés ízléstelenebb címet és cikket olvasott annál, mint amit "a DK-közeli Telex ma produkált".

Kocsis Máté szerint a "máskor oly érzékeny baloldali politikusnők hallgatnak azóta is, akárcsak a külföldi pénzért versengő és Gyurcsányék kívánságait leső dollármédia".

Az általános felháborodások után Arató azt hazudta (ahogy a klubrádióban tanulta), nem is így tette közzé a cikket, majd amikor ez nevetségessé vált már a sajátjai előtt is, törölték azt.

Hozzátette:

Kocsis Máté a szerzőknek üzenve azt írta, "nem a jobboldali sajtó ugrott rá erre a gumicsontra, hanem minden jóérzésű ember", de úgy látja, nagyon igyekeznek "megszolgálni a jussukat, és a bagatellizálás is már jól megy".

A teljes bejegyzés itt olvasható:

A Klubrádió oldalán megjelent közleményben Arató többek között azt írta:

Az elmúlt napokban megint sok ok volt arra, hogy véleményt mondjunk a közvéleményt joggal felháborító eseményekről. Nem véletlen, hogy az emberek többségében forr az indulat, így bennem is. Meglehet, éppen a jogos felháborodás eredményezte, hogy az írásomat sokan félreértették, mások szándékosan félreértelmezték. Ezért a korábbi publicisztikámat visszavonom. Lehetőleg kerülni kell a félreérthetőségükkel indulatokat kavaró szavakat, még akkor is, ha mindig fennáll a valós veszély, hogy a leírt mondatokat szándékosan félremagyarázzák. Azoktól, akiket – akaratlanul is – megbántottam bocsánatot kérek.