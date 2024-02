312 ezer forintért vettek bográcsállványt a köztársasági elnök rezidenciájára

A Kútvölgy tetején végigfutó Béla király úton lévő elnöki rezidenciát Novák Katalin beköltözésére alaposan felújították.

Valóban reprezentatív épület, Buda tetején. Forrás: EBHinvest

A részletes berendezéslista szerint az új köztársasági elnököt több millió forintos étkezőasztal mellett nyolcmillióért berendezett smink- és moziszoba is várja – írja az RTL.

Novák kinevezése után csaknem 280 millió forintért újították fel a Béla király úti köztársasági elnöki rezidenciát: 2022-ben több helyen cserélték a burkolatot, és felújították a gépészetet és az elektromos hálózatot is.

Az állami tulajdonú ingatlant a mindenkori köztársasági elnök használja, így Novák Katalinnak szombati lemondása után ki kell majd költöznie onnan, az óriási parkban elterülő épületet utódja veheti majd birtokba. A törvény előírja, hogy a köztársasági elnöknek biztonsági okokból ebben az ingatlanban kell laknia.

A 2022-es felújítás munkái során sminkszobát és alagsori moziszobát is kialakítottak. Létrehoztak egy hangszigetelt zeneszobát is függesztett kazettás álmennyezettel. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) múlt héten bemutatott részletes berendezéslistájából kiderül, hogy

az eszközökre fordított 35 millióból 8,1 millió forint jutott a mozi- és a sminkszoba berendezési tárgyaira. A két mélysugárzóra 671 ezer forintot költöttek, 3 beépített hangfalra 1,9 millió forintot, további négy beépített hangfalra 958 ezer forintot, míg egy hangáteresztő vetítővászonra 2,46 millió forintot. A végerősítő 480 ezer forintba került, de fordítottak a rendelkezésre álló pénzből kanapéra 960 ezerért, tükörre, babzsákra és szőnyegre is.

A rezidencia más részeire is értékes bútorokat vásároltak,

egy bográcsállvány például 312 ezer forintba került, míg a zöldséghűtőre 720 ezret költöttek. Borhűtőt 290 ezer forintért vettek.

Figyelemreméltó tétel a bruttó 2,1 millió forintba kerülő étkezőasztal is, valamint a 10 darab szék is, amelyeket 3,4 millióért szereztek be. Ezek mind az államéi, így Novák kiköltözés után is maradnak az épületben.

A szerződés alapján az épület több pontján is megújult a burkolat, a ház mellett pedig a kert egy részét is rendbe tették, építettek például egy kutyakennelt, és elbontották a korábbi játszóteret. Mint korábban megírtuk, Schmitt Pál lemondása után, Áder János beköltözése előtt is felújították a rezidenciát, akkor 38,5 millió forintot költöttek erre.

Novák Katalinnak az alábbi juttatások járnak:

Havi tiszteletdíja a házelnököt megillető tiszteletdíj 1,1-szerese (4,6 millió forint), élete végéig megilleti. Kérésére lemondása után rezidenciát is kaphat egyfős személyzettel. Élete végéig megilleti a személyes gépkocsi-használat, egy háromfős titkárság és ingyenes egészségügyi ellátást is kap.

Áder János elnöki mandátuma lejártával egy Béla király úti, 720 négyzetméteres, liftes villát kapott az államtól.