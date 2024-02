Előkerült Orbán Viktor, akit plakátokon is kerestek: Novák Katalin nevét még mindig nem ejtette ki a botrány óta

Már közel négy napja hallgat Orbán Viktor Novák Katalin lemondásáról, a miniszterelnök Facebook oldalára sem kerültek ki friss bejegyzések az elmúlt időszakban. Közben már plakátokon kereste az eltűnt Orbán Viktort a Momentum. Öt nap után viszont új poszt jelent meg a miniszterelnök oldalán: megtörte a hallgatást, mert munka van. A kegyelmi-botrány, a lemondások szóba sem kerültek a posztban.

Felbukkant a Fidesz első embere, Magyarország miniszterelnöke, aki napok óta bujkált Novák Katalin lemondása óta.

Munka van! A kormány dolgozik.

Plakátokon keresi az eltűnt Orbán Viktort a Momentum

A párt szerint a miniszterelnöknek lenne mit mondania Novák Katalin lemondása után.

A Momentum Mozgalom „Eltűnt! Keressük!” feliratú, Orbán Viktor arcképét ábrázoló plakátokat helyezett ki Budapesten, jelezve, hogy a miniszterelnök Novák Katalin február 10-i lemondása óta nem szólalt meg.

A Momentum szerint lennének kérdések, amikre választ kéne adnia Orbánnak, mint például:

Tudott-e a kegyelmi kérelemről a döntés megszületése előtt? Tudott-e róla, hogy bárki lobbizik Novák Katalinnál a kegyelem megadásáért? Kérte-e ő maga Novák Katalint a kegyelem megadására? Tudott-e a kegyelmi döntésről, mielőtt még az napvilágra került volna?

Havasi Bertalan a miniszterelnök sajtófőnöke a korábbi napokon Orbán Viktor hallgatását azzal magyarázta, hogy: a kegyelmi ügyben a miniszterelnök már elmondta az álláspontját. Hozzátette:

a kormányzati munka a megszokott rendben folyik

Orbán Viktor legutóbb múlt hét csütörtökön állt a nyilvánosság elé, amikor bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményez Novák kegyelmi döntése után. A kormányfő ezzel kimondatlanul is elismerte, hogy a köztársasági elnök súlyos hibát követett el, amikor kegyelmet adott a bicskei gyermekotthon igazgatóhelyettesének, K. Endrének, akinek nemcsak tudomása volt arról, hogy az intézmény igazgatója több gyereket is molesztált, de hamis vallomást is írt az egyik gyerek nevében, melyet a pedofil bűnelkövető jelenlétében akart aláíratni vele.