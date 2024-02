Deutsch Tamás összevissza hadovált, majd beszólt a 444 újságírójának: "Önöknek kónteós elképzelése van a világról" – videó

Deutsch Tamás úgy látja, nincs politikai válság a Fideszben, és konteós, aki szerint Orbán Viktornak mindenről tudnia kell.

A 444.hu Szekszárdon kérdezte Deutsch Tamást, a Fidesz EP-képviselőjét a kegyelmi ügyről. A politikus azt mondta a lapnak, hogy szerinte nincs politikai válság a Fideszben, Orbán Viktor pedig nem tudott a kegyelmi döntésről.

Különben is Deutsch Tamás szerint konteós, aki azt hiszi, hogy a miniszterelnöknek mindenről tudnia kell. Az interjú közben többször is konteósnak nevezte az őt kérdező riportert is.

Az EP-képviselőt a 444 Magyar Péter kormányzattal kapcsolatos állításairól is meg akarta kérdezni, ám Deutsch Tamás azt állította, hogy a Varga Judit exminiszter exférjének interjúját nem látta, nem hallotta.