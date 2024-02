A 24.hu elment, és feltérképezte, hogy mit gondolnak most a választók azokon a településeken, ahol a Fidesz általában a legmagasabb támogatottsággal szokott végezni a választásokon.

Google Maps

A kegyelmi ügyet övező botránynak még mindig nincs vége, a híre az ország legutolsó szegletébe is eljutott. A 24.hu újságírói az ukrán határhoz mentek, a vásárosnaményi választókörzet felé, abba a régióba, ahol a Fidesz elérte – a csornai után – a legjobb eredményt a tavalyi választáson. A „szabolcsi négyesben” a Fidesz tényleg masszív számokat hozott, van olyan település, ahol 90% voksolt a kormánypártokra.

Ezeken a településeken lényegében nincs ellenzéki jelenlét, itt tíz emberből kilencen a Fideszhez húznak. Az itt lakóknak tették fel a kérdéseket: ők vajon mit gondolnak a kegyelmi ügyről, mit látnak, tudnak belőle? Elpártolnak-e emiatt a kormánytól?

A válaszaikból kiemeljük a legerősebb mondatokat:

„nagyon szimpatikus volt nekem Novák Katalin, az összes elnök közül a legszimpatikusabb ő volt. Sajnálom.”

„Nem értek a politikához, ők jobban tudják ezt, egyik így mondja, a másik úgy mondja, hogy mi van a háttérben, ki tudja. Nézem a híradót este, az egyest, ott mondták, hogy lemondott.”

„Épp azt mondtam neki, hogy megvezették Novákot, a jóindulatát, a naivitását, azt hitte szegény, mindenki olyan becsületes, mint ő, és valaki, nem tudjuk ki!, biztos, hogy valamit csináltak mögötte, belevitték, megvezették. Kár.”

„Abban biztos vagyok, hogyha ő tisztában van a dolgokkal, és mindennek utánanéz, akkor nem írja alá, hogy kegyelmet kapjon az az igazgatóhelyettes. Mert ő ix maximálisan a pedofil ellen van. Ez szembe megy a gyermekvédelmi törvénnyel. A háttérben valaki nagyot hibázott, Novákot átverték, nem foglalkozott vele.”

„Mert ugye Varga Judit sem akarta aláírni, az igazságügyi miniszter, aztán valaki beszólt, hogy mégis csak alá kell írni. De hát ki, ugye? Sajnos nem tudunk erről többet, mert kisemberek vagyunk. De tudja, mi van? Az, hogy nincs ez még lefutva. (...) Hullanak még fejek.”

„Az elején tartunk. Csak kibuggyant az igazság.”

„El fog érni ez Orbánhoz is. Biztos lehet benne, nem lesz jó pont neki. A Fidesznek se, Orbánnak se. Most a Balogot feszegetik. Püspök úrnak most azért rezeg a léc.”

„Nézek én mindent, az ellenzéki tévéket is, az RTL-t, az ATV-t, ott még jobban el-elhangzanak dolgok, kritikus hangok, de nézzük a másikat is, az egyest, hát ott semmi, ott nincs kritika. Így ha van ez is, az is, az ember kiszűr belőle bizonyos dolgokat azért.”

„A vidék sajnálja Novákot. Mindenhol örömmel fogadták, de ez az ő hibája.”

„Csak egy báb volt, Orbán tette oda”

„Az első perctől nem bíztam benne, nem én. Orbán ültette oda, úgy, mint köztársasági elnök asszonyt. Olyan is volt. Báb. Látszott ez.”

„Sajnáljuk, rendes asszony volt, háromgyermekes anya, de jogos volt a lemondás. De azért én gyanakszom. (...) Mert tudja, valami volt benne, ezzel az üggyel, lemondott, mert le akart mondani, nem is emiatt mondott le, ilyesmit sejtek én. (...) Ha nem lett volna ez, akkor lett volna más.”

„Ez mindenki hibája, a Fideszé is, Orbáné is”