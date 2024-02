Varga Judit exférje nem tud leállni.

Mint ismert, Magyar Péter azután kezdte támadni a NER-t, illetve tagjait, hogy egykori felesége, Varga Judit belebukott a kegyelmi botrányba Novák Katalin mellett. Először a Partizánban tálalt ki, azóta pedig számos Facebook-posztot megosztott, ez vált a kvázi szócsövévé, ami a kormánytagok ekézését illeti. Több szereplőt is megszólított már, most pedig magát Orbán Viktort is, aki ma tartja az évértékelőjét:

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Sokak nevében megköszönném, ha a mai évértékelő beszédében kitérne arra a kérdésre is, hogy Ön szerint hivatalban maradhat-e egy olyan kormány, amelynek egyik tagja olyan, súlyos korrupciós bűncselekményben érintett, amiről a kormánynak is tudomása van

– jegyzi a súlyos szavakat. Végül pedig felteszi a kérdést, amit meg is válaszol: