Káromkodva hazudozott a kamerába a főfideszes, miután lebukott a bűncselekményével – videó

Befészkelte magát az uniós pénzből felújított egészségházba Bácsszőlős fideszes polgármestere, miközben van saját szolgálati lakása.

Még Hadházy "pribékjeiről" is hadovált az össze-vissza hazudozó, lebukott fideszes, Szarvas Róbert. Forrás: Youtube

A fideszest Hadházy Ákos videón szembesítette a bűncselekménnyel, erre még azt is letagadta, hogy ő lenne a polgármester – írja a hvg.

Szarvas Róbert, Bácsszőlős polgármestere így próbálta megúszni a számonkérést, miután Hadházy kérdőre vonta a fideszest, miért lakik ő abban a lakásban, amit 45 millió forint uniós pénzből újítottak fel a helyi rendelővel együtt. Orvos eközben a faluban nincs, rendelésre is csupán kétszer két órában jár át nyolc kilométerről.

Szarvas Róbert először azt mondta Hadházynak, hogy ő polgármester, majd amikor Hadházy elmondta, hogy miért érkezett a településre, arra úgy válaszolt, hogy sok mindent hall az ember,

„én azt mondom, hogy nem is vagyok polgármester, nem is itt lakom, nem is képviselem a települést. Viszontlátásra.”