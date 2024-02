Balog Zoltán: engedjenek a lelkipásztoraimmal találkozni, jó?

Egy üdülő bejáratánál próbálta válaszra bírni a 444 Balog Zoltánt Mátraházán. Nem sok sikerrel.

A 444 megpróbált interjút készíteni Balog Zoltánnal, mivel a püspök továbbra sem hajlandó a kegyelmi üggyel kapcsolatos kérdésekre válaszolni.

„Azért nem kérek bocsánatot, hogy kegyelmet kértem egy általam ártatlannak hitt embernek”, mondta még a február 26-i zsinati értekezleten. Amikor a 444 erről a mondatáról akarta kérdezni, ennyit mondott:

"azt kérném, hogy engedjenek a lelkipásztoraimmal találkozni, jó?"

A 444 ezt követően szerette volna azt is megtudni, miért tartotta ártatlannak azt a K. Endrét, akit első és másodfokon 3 év 4 hónap börtönre ítélték, a Kúria pedig helybenhagyta az első és a másodfokon is kiszabott büntetést, tehát a férfi jogerősen is kényszerítést követett el. Balog erre annyit felelt: