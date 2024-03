Téli turizmus: a főváros mellett a fürdővárosok is vonzották a magyarokat

A téli időszakban a legtöbb belföldi utazó Budapestet, Egert és Pécset választotta úti céljának. A vendégéjszakák alapján viszont Gyula került a harmadik helyre. A téli kikapcsolódások során a legnépszerűbb szállástípus a hotel volt, az átlagos foglalási hossz pedig 4,72 éjszaka. A téli időszakból a decemberi ünnepek hozták a legnagyobb forgalmat, az egy főre eső éjszakánkénti átlagár pedig 14 546 forint volt.

A Szallas.hu portál összesítése szerint a téli szezonban, a magyarok körében a legnépszerűbb turisztikai régiók Észak-Magyarország, Budapest és vonzáskörzete, valamint Nyugat-Dunántúl voltak.

Illusztráció: freepik.com

A Balaton is sok vendéget vonzott, különösen Siófok, Balatonfüred és Zalakaros. A wellness-szállások és a gyógyfürdők is kiemelkedően teljesítettek, pláne ahol termálvíz is volt.

A népszerű látnivalók között szerepelt többek között az Egri vár, a Festetics-kastély, a Nyíregyházi Állatpark és a Sóstó Zoo.

A Szallas.hu portál a téli időszak legnépszerűbb belföldi úti céljait és szállástípusait összesítette. A listák a sitel foglalási darabszámai és vendégéjszakái alapján készültek.

A téli időszakot 2023. december 1. és 2024. február 28. közötti időszakra értelmezték.