Elképesztő! 1929 milliárdos nyereséggel zártak évet a magyar bankok!

A magyar bankszektor 1451 milliárd forintos nyereséggel zárta a 2023-as évet, ami a háromszorosa a 2022-esnek. A hitelezés csak mérsékelten nőtt, a betétállomány viszont csökkent. Folytatódtak a fiókbezárások, mégis jók lettek a számok a Bank360.hu elemzése szerint.

A konszolidált eredmény szerint – amely a leányvállalatokat is tartalmazza –, 1929 milliárd forint volt a bankok eredménye, ez pedig a 2,3-szerese az egy évvel korábbinak.

A nyereség egyik forrása a növekvő kamat- és jutalékeredmény volt, de nagymértékben hozzájárult az is, hogy 2023-ban jelentősen kisebb értékvesztést könyveltek el, és kisebb céltartalékos képeztek a bankok, mint a megelőző esztendőben. Az orosz–ukrán háború kirobbanásának évében 461 milliárd forintos mínusz állt ezen a soron, 2023-ban mindössze 23 milliárd volt ez a nyereséget csökkentő tétel – közölte a Világgazdaság.

A bankok mérlegfőösszege 74 142 milliárd forintra nőtt, ami 3 százalékos növekedés. A hitelállomány 5,2 százalékkal bővült, ezen belül a vállalati hiteleké 4,1 százalékkal 12 096 milliárd forintra, a belföldi háztartások hitelállománya pedig 5,9 százalékkal 9 973 milliárdra.

Míg a teljes betétállomány csaknem 4 százalékkal csökkent 2023-ban, a vállalati betétállomány több mint 5 százalékkal nőtt.

A háztartások betétállománya az év folyamán csaknem 6 százalékkal csökkent, ami a harmadik negyedév végén volt a legalacsonyabb. Az utolsó negyedévben megugrott a lakosság betétállománya, de januárban már ismét visszaesést mért az MNB.

A banki dolgozók létszáma is csökkent, csaknem 550 fős leépítés történt a szektorban. Emellett a fiókbezárások is folytatódtak, 16 egység szűnt meg szeptember és december vége között, ezzel 1429 fiók maradt az országban. 2023-ban összesen 81 bankfiókot zártak be, ennek fő oka a digitális ügyintézés egyre szélesebb körű elterjedése lehetett.