Ráfizetett a gyorshajtásra, elvették az autóját

Március 1-től szigorúbban büntetik a gyorshajtókat Ausztriában, akár az autójukat is elveszíthetik, ha túllépik a sebességhatárt. Az első ilyen eset Bécsben már meg is történt, amikor egy Volkswagen sofőrje 114 km/órás sebességgel száguldott egy 50-es zónában. A rendőrség elvette a jogosítványát és a kocsiját is.

Az osztrák belügyminisztérium március közepén teszi közzé, hogy hány autót foglaltak le eddig a gyorshajtóktól.

Ausztriában eddig is komoly bírságokat szabtak ki a gyorshajtásért, de most még keményebben lépnek fel a szabályszegőkkel szemben. Az új szabályozás szerint, aki lakott területen belül 80 km/órával, lakott területen kívül pedig 90 km/órával haladja meg a megengedett sebességet, annak nemcsak a jogosítványát, hanem az autóját is lefoglalhatják, és akár el is árverezhetik. Ha közúti versenyzés gyanúja merül fel, akkor már 60 km/órás sebességtúllépés is elég az autóelkobzáshoz.

Illusztráció: freepik.com

Az első ilyen eset hétfő hajnalban történt Bécs Josefstadt kerületében, ahol egy 28 éves Volkswagen sofőr 114 km/órás sebességgel hajtott egy 50-es zónában. A rendőrség a helyszínen megállította, elvette a jogosítványát, és mivel a sebességtúllépés meghaladta a 60 km/órát, a kocsiját is lefoglalta.