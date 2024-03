Családi látogatás – Orbán Viktor legkisebb lányát is elvitte Trumphoz

A miniszterelnök legkisebb lánya, Flóra, (j) is részt vette a floridai találkozón/ Fotó: Facebook

Donald Trump korábbi amerikai elnök nőnapon floridai birtokán, Mar-a-Lagóban fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Az amerikai politikus saját közösségi oldalán is köszönetet mondott a látogatásért, amelynek, mint kiderült, a kormányfő legkisebb lánya, Flóra is részese volt.

Fotó: MTI – Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán /

„Megtiszteltetés, hogy Orbán Viktor és kedves lánya, Flóra, a vendégeim voltak Mar-a-Lagóban” – így kezdődik az a bejegyzés, amelyet Donald Trump az általa létrehozott közösségi platformra, a Truth Socialra írt.

Orbán Viktor kormányfő (s Donald Trump korábbi amerikai elnök, republikánus elnökjelölt ( tárgyalása Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. március 8-án.

A posztban – amellyel egyértelművé vált, hogy Orbán Viktort lánya is elkísérte az Egyesült Államokba – a volt elnök ismét elmondta: a magyar miniszterelnököt remek vezetőnek tartja, de kitért arra is, hogy Magyarország egy biztonságos hely, ami álláspontja szerint a kormányfő erős bevándorláspolitikájának köszönhető. Megjegyezte: amíg ő irányítja, mindig is az lesz.