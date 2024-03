A III. kerületi önkormányzatnál az ügyészség hirtelen házkutatást tartott, valamint adatokat kért be. Az ügyben már négy embert letartóztattak.

Az Index már korábban beszámolt róla, hogy „vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés” bűntette és más bűncselekmények miatt szerdán több helyszínen „eljárási cselekményeket foganatosított”, és négy ember őrizetbe vételét rendelte el az ügyészség Óbudán, ahol jelenleg egy 2022-es ügyet vizsgál.

Fotó: Óbudai Polgármesteri Hivatal

A közvélemény által akkor Anonymous-videóként elhíresült hanganyagban többek között Szabó Tímea párbeszédes országgyűlési képviselő kampányáról is beszélnek. Mint ismert: az akkor nyilvánosságra hozott felvételen az hallható, ahogy Óbuda vonatkozásában P. Gábor és F. László visszaosztott, illetve külföldről érkező pénzekről beszélgetnek.

Erre Kiss László, Budapest III. kerületének (Óbuda–Békásmegyer) ellenzéki polgármestere is reagált, aki szerint ez nem más, mint a „hatalom megtorlása”, amiért nem tűrik a tisztességtelenséget a helyi közéletben és a „kormányzatot átszövő, pedofil bűncselekményekben érintetteket mentegető hálózat elleni küzdelem élére álltak”.

Kiss László kijelentette:

„a Fidesz elkezdte a választási kampányát a III. kerületben”.

Ennek nyomatékosítására közzétettek egy nyilatkozatot az obuda.hu oldalon, emellett nyilvánosságra hozták az összes olyan dokumentumot és iratot, amelyet a Központi Nyomozó Főügyészség bekért tőlük.

Az önkormányzat egyúttal elérhetővé tette a kutatás elrendeléséről szóló határozatot és a kutatáskor készült jegyzőkönyvet is, amelyből kiderül, hogy semmilyen hivatali dolgozót nem érintett a nyomozás, csak iratokat kért be a hatóság. Ezeket pedig hiánytalanul a rendelkezésükre is bocsátották.