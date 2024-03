Az egykori áldozatot akarta lefizetni K. Endre – Ungár Péter feljelenti a bicskei pedofilbotrány egyik főszereplőjét

A volt igazgatóhelyettes, akinek kegyelmi ügye robbantotta ki az elmúlt évtizedek legnagyobb pedofilbotrányát, szabadlábra kerülve próbálta rávenni, hogy az egyik áldozat változtassa meg a róla tett vallomását.

Az RTL Házon kívül című műsora leleplezte, hogy a kegyelembotrány főszereplője ma is megpróbálja rávenni az egykori áldozatot, hogy vallja őt ártatlannak. A fiú azt mesélte a tévének, hogy két hete kereste először K. Endre, hatezer forintot és egy doboz cigit adott neki és az anyjának, be is vásárolt nekik.

„A fiú akkor belement, hogy videóra mondja, amit K. Endre kért tőle. Három felvétel is készült, amelyek a volt igazgatóhelyettes ártatlanságáról szóltak. Aztán néhány nappal később ismét találkoztak, akkor K. Endre az ügyvédjére hivatkozva arról beszélt, lehet, hogy szükség lenne egy új videóra is” – írja az Rtl.hu.

A bicskei gyerekotthon volt igazgatóhelyettese azt kérte a fiútól, hogy mondja videóra, Endre bácsi ártatlan. Az RTL rejtett kamerás felvételein látszik, hogy a volt igazgatóhelyettes egy padon ül a most 21 éves, molesztált fiú mellett. K. Endre többször próbálta rávenni a fiút arra, tegyen újra vallomást. A fiú ez ellen tiltakozott.

Ungár Péter újra a bíróságra vinné K. Endrét Fotó: MTI

Ungár Péter, az LMP társelnöke ezt látva feljelenti K. Endrét, és azt reméli, hogy az igazságszolgáltatás végül újra megkapja a lehetőséget, hogy a köztársasági elnök bűne után valóban igazságot tudjon szolgáltatni.

Az LMP társelnöke egy Facebook-posztban jelentette be, hogy feljelenti K. Endrét. Úgy véli, a szabadlábon lévő K. Endre láthatóan él az államfőtől kapott lehetőséggel, hiszen az elmúlt heteket azzal töltötte, hogy hatezer forintért és egy doboz cigiért próbálta többször rávenni az egyik áldozatot, hogy változtassa meg a vallomását, és mondja videóra, hogy K. Endre ártatlan.

„Ez az ember kapott kegyelmet. Erre a kegyelemre nem kapott azóta magyarázatot senki. Ezért nem kért bocsánatot senki” – közölte Ungár Péter, aki hozzátette, a társadalom és főleg az áldozatok szempontjából súlyos probléma, ha K. Endre szabadlábon van.

„És kegyelem ide vagy oda, folyamatban lévő ügyekben nem zsarolunk tanukat. Ezért én feljelentést teszek az ügyben, és remélem az igazságszolgáltatás végül újra megkapja a lehetőséget, hogy a köztársasági elnök bűne után valóban igazságot tudjon szolgáltatni” – zárta a sorait az LMP társelnöke.