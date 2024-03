Hogy máris támadják az új államfőt? Orbán Viktor szerint ez Magyarország

A magyar miniszterelnök az m1 aktuális csatornának adott interjújában beszélt Sulyok Tamásról, és arról, miért rá esett a kormányzópártok választása.

Az Egyesült Államokból hazatérve exkluzív interjút adott Orbán Viktor a köztelevíziónak. A miniszterelnök elmondta, a vasárnap beiktatott Sulyok Tamás Magyarország hetedik köztársasági elnöke, és ő mind a hét magyar államfővel dolgozhatott együtt kormányfőként. Ezért van is elképzelése arról, hogy melyik helyzethez milyen köztársasági elnök való, milyen köztársasági elnök tudja szolgálni leginkább Magyarországot egy adott helyzetben.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Most egy "felkavart" helyzet volt, mert az előző köztársasági elnök, Novák Katalin a kegyelmi ügy miatt távozott, és ez érzelmileg is felkavarta az embereket – emelte ki a miniszterelnök. A kormányfő szerint most egy olyan köztársasági elnök tudja leginkább szolgálni Magyarország érdekét, aki stabil, nyugodt, kiszámítható, ismert, és a nyugalmát át tudja adni mindannyiunknak, mindezt pedig úgy, hogy közben felkészültsége, szaktudása, és tekintélye vitán felül áll. Az alkotmánybíróság volt elnöke ilyen ember – jelentette ki Orbán Viktor.

A kormányfő kifejtette: a köztársasági elnököt a parlament választja meg, ő a többségi frakcióknak tett javaslatot, és Sulyok Tamásra esett a választás. Több név is előkerült, hiszen Magyarország egy intellektuálisan különösen erős ország, így van jó néhány olyan kiváló ember, aki bátran vállalhatta volna ezt a munkát – tette hozzá. Ugyanez a lehetőség a baloldal számára is fennállt, mert a kisebbségben levő képviselők is jelölhetnek köztársasági elnököt, de most ezzel a lehetőséggel nem éltek.

A miniszterelnök hangsúlyozta: Sulyok Tamás a magyar parlamenti képviselők által jelölt, és általuk megválasztott elnök. Mivel a képviselőket a nép választja, így áttételen keresztül ugyan, de a nép által is megválasztott elnök – fűzte hozzá. Azt, hogy bár az új államfő még csak néhány napja van hivatalban, de már támadások érték, Orbán Viktor úgy kommentálta: "ez Magyarország, ez ilyen".