Kovács Gergely: „Az ellenzék egy mocsár, amiben el lehet süllyedni”

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt (MKKP) társelnöke, Kovács Gergely elárulta, mi miatt mondott le hirtelen társával, Döme Zsuzsannával együtt vasárnap, majd miért döntöttek végül mégis a maradás mellett.

Még a hétvégén derült ki, hogy a saját pártja megtorpedózta Kovács Gergely polgármester-jelöltségét Budapest XII. kerületében. Nem sokkal később Kovács Gergely és Döme Zsuzsanna távozásáról esett szó.

Kovács Gergely beszél a párttagság előtt Fotó: Facebook/Gráf Tamás/MKKP

Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója is elismerte, hogy tényleg válságban vannak, és ezt hamar meg kell oldani. Hétfőn 20 órára össze is hívtak egy rendkívüli taggyűlést, amelyen végül nem fogadták el a két társelnök lemondását, továbbá a tagság megszavazta Kovács Gergely indulását is a XII. kerületi polgármesterjelölti ellenzéki előválasztáson.

Kovács Gergely a 444-nek elmondta, egy szombati szavazáson döntöttek a polgármester-jelöltségről, és ezt követően döntött úgy, hogy lemond, mert nem látott jövőt a pártban annak fényében, hogy az ellenzék előválasztáson történő legyőzésének a lehetőségét is kollaborációnak tartotta a tagság.

Azt is elmondta, ő maga sem tudja, miért gondolta meg magát a lemondással kapcsolatban utóbb. Véleménye szerint hirtelen döntést hozott, részben érzelmi alapon, miután a XII. kerületi előválasztás fontos volt neki. A hétfői szavazás viszont mindent megváltoztatott.

Amikor ötvenhárman szavaznak igennel rád, egy meg nemmel, akkor nyilván megköszönöd, és maradsz – mondta, hozzátéve, hogy az ellenzék egy mocsár, amiben el lehet süllyedni.