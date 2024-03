Magyar Péter: a harmadik erő szerepére vágyik, mert az ellenzékkel nem áll össze

Nem lesz egyszerű dolga Varga Judit egykori igazságügyi miniszter exférjének, ugyanis erre a szerepre rajta kívül még sokan pályáznak.

Orbán Viktor rendszerének tizennégy éves fennállása legerősebb kritikájával lépett fel a kegyelmi botrány kirobbanása után Varga Judit volt férje, Magyar Péter. A korábban több fontos állami vállalatban is vezető beosztásban dolgozó Magyar elsősorban a miniszterelnök családjának gazdagodását és Rogán Antal befolyását tette szóvá a nyilvánosság előtt.

Magyar Péter sem Orbánnal, sem Gyurcsánnyal nem lép szövetségre Fotó: Facebook/Magyar Péter

Rögtön megindultak a spekulációk, mi lehetett ezzel a célja. Sokan egyből arra tippeltek, hogy Magyar Péter beszáll a politikába, és egy új párt élén nekimegy a NER-nek. Ennek lehetőségét bő egy hónapja még maga Magyar nevezte rossz viccnek a Partizán műsorában, de azóta nagyot fordult a világ, és most már nyíltan pártalapításról beszél.

Magyar szavai mögött felsejlik a magyar politika örök toposza, a kiábrándult Fidesz-szavazó vélt vagy valós alakja. A Választási Földrajz elemzése szerint nem is annyira mítosz ez a választótípus. A választási adatok ugyanis azt mutatják, hogy valós választói igény van a polgári Magyarország üzenetére és a Fideszt a mérsékelt jobboldalról bíráló hangokra. Ráadásul a Medián friss közvélemény-kutatása szerint akár a párt nélküli választók 13 százalékát is megszerezhetné Magyar Péter.

Persze nem ő lenne az első, aki a regnáló hatalom és az ellenzék együttes kritikájával a kiábrándult fideszesek tömegeit szeretné megszólítani. Hasonló célokkal indult 2020-ban a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnöke, Pálinkás József rövid életűnek bizonyuló pártja, az Új Világ Néppárt is, de az egyesült ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter is a kiábrándult fideszesek támogatásával akart választást nyerni.

Azért sem lesz könnyű dolga Magyar Péternek, mert a Mi Hazánk, a Vona Gábor-féle Második Reformkor és a már említett Márki-Zay Péter pártja, a Mindenki Magyarországa Néppárt is a harmadik erő szerepére hajt, és a múltban is jó páran próbálkoztak – sikertelenül – egy harmadik utas politikai tömb létrehozásával.

Magyar Péter hamar egyértelművé tette, hogy nem kíván a jelenlegi ellenzékkel együttműködni, pedig állítása szerint sokan keresték arról az oldalról is, hogy csatlakoznának hozzá. „Nekik itt volt tizennégy évük, sok idejük és lehetőségük, hogy való alternatívát kínáljanak, és amellett kiálljanak. A jelen hangulatban egy harmadik erő csak akkor lehet sikeres, hogy ha nem a politikában már jelen lévő szereplőkkel működik együtt” – állította a politikai babérokra hajtó férfi.

Ugyanakkor Magyar Péter is kitért a Gyurcsány-dilemmára. Szerinte az ellenzéki választók számára is egyértelműnek kellene lennie, hogy amíg Gyurcsány Ferenc van, addig Orbán is lesz. Tehát a szavaiból egyértelműen kiderül, nemcsak Orbánnal, de Gyurcsánnyal sem hajlandó egy platformra helyezkedni.