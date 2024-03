Parragh zsíros kamarai megbízásokkal gazdagította a NER-cégeket

Bár az évi ötezer forintos kamarai hozzájárulásnak csupán a tíz százaléka illeti meg a Parragh László vezette Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát, így szépen sikerült belőle felhizlalni a NER-közeli cégeket.

Két éve a cégek által „Parragh-adónak” nevezett kötelező befizetést már nem a területileg illetékes kamarának, hanem közvetlenül a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának (MKIK) kell átutalni.

A pénz elosztása viszont nem változott, annak 90 százaléka a területi kamaráé, míg 10 százalékával a Parragh László vezette MKIK gazdálkodik.

A bevételi oldalon vaskos növekedést könyvelhet el a MKIK; a 2016-os 330 millió forint bevétel 2018-ra átlépte a 400 milliót, a legjelentősebb ugrást azonban 2021-ről 2022-re produkálta: a csaknem 459 milliós, hozzájárulásokból származó bevétel 650 millió fölé nőtt.

Bár ez sem kis teljesítmény, azért a költségek tekintetében is zsíros összegek vándorolnak zsebből zsebbe.

Az 5 millió forint feletti közpénzek felhasználását nyilvántartó szerződéslistában már 2016-ban felbukkant a Trinity International Communications Kft. Ez az Orbán-kormány által kegyelt, közpénzekkel kitömött egyik kommunikációs cég, melynek vezetője Kuna Tibor volt. 2016-ban a Trinity Kft. 153,2 millió forintos szerződést kötött „marketingkommunikációs kampány szervezése és lefolytatása, médiatervezési, médiafoglalási feladatok” megnevezéssel, mely feladat 2017 májusának végéig tartott – közölte az mfor.hu.

2018-tól a Kuna-cég helyébe a kék óriásplakátok koronázatlan királyának, Balásy Gyulának a cége, a New Land Media Kft. lépett. Balásy már ebben az évben 168,2 millió forintra szerződött Parraghékkal médiakampány lebonyolítására az év októberére és novemberére, melyet 2019-ben egy 85,5 milliós, ugyanilyen témájú szerződés követett, ez a kampány szeptembertől decemberig tartott. Viszont 2021-ben érték el a csúcsot, mikor is 2021 májusától 2022 márciusáig tartó „konzorciumi szintű komplex kommunikációs- és médiaügynökségi feladatok ellátása” megnevezéssel futott egy szerződés, melyben a New Land Media mellett megjelent Balásy másik vállalkozása, a Lounge Design Kft. is.

Ennek a szerződésnek az értéke potom 442 millió forintra rúgott, miközben a gazdálkodók által ténylegesen befizetett kamarai hozzájárulás összege 385 millió forintot tett ki.

Szinte eltörpül a szerződések között, de azért érdekességként megemlítjük, hogy az MKIK 2019-ben „elektronikus aláírás bevezetése” tárgykörben 5,7 millió forintos szerződést kötött a MobilSign Kft.-vel. Ez a cég arról nevezetes, hogy ő jegyzi Rogán Antal digitális aláírással kapcsolatos találmányát is.

Mint látható, az MKIK 2016 és 2022 között több mint 866 millió forintot költött kommunikációs feladatokra. A kamara úgynevezett lobbitevékenységéről azonban az utca embere, a mikro- és kisvállalkozók nem értesültek.