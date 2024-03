Végre egy jó hír – nem csak nyugdíjasoknak

Számos ember kap postán utazási utalványokat. Kik kapnak pontosan ilyet, és milyen jogosultságokat biztosít ez a nyugdíjasok és más, hasonló támogatásokban részesülők számára?

Hamarosan minden jogosultnak kézbesítik a személyre szóló kedvezményes utazási utalványt. Ezen felül jó hír, hogy 2024. március 1-jétől ezeket az utalványokat sokféle módon fel lehet majd használni, nemcsak a nyugdíjasoknak.

Az 65 év feletti személyek teljes utazási kedvezményben részesülnek a közlekedésben, azaz díjmentesen utazhatnak, amennyiben személyi igazolványukat bemutatják. A 65 év alatti, nyugdíjban részesülők is jogosultak bizonyos kedvezményekre, melyeket az úgynevezett utazási utalványuk alapján vehetnek igénybe.

Illusztráció: pixabay

Az utalványt minden jogosult évente legkésőbb március 31-ig postai úton kapja meg a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától.. Ezen utalványokat nemcsak a nyugellátásban részesülők kapják, hanem más, nem nyugdíjnak minősülő ellátásban részesülők is jogosultak rá. Ezért hívják azt az ellátottak utazási utalványának.

Kik kapnak ilyet?

- az utalvány kiadásának évében április 1-jét megelőzően nem múlt el 65 éves,

- aki özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, vagy özvegyi járadék részesül,

- aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy akinek az egészségi állapota 30%-os vagy kisebb mértékű,

- aki rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban, nemzeti helytállási pótlékban részesül,

- külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban,

- nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy,

- gyám és gyámolt személy,

- gondnok és gondnokolt személy,

- gyermekvédelmi nevelőszülő és a gondozásában lévő ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermek.

Az utalványt megoszthatják a gyámok, gondnokok és házastársak, és az eddigiekhez képest több kedvezményt biztosít. Az új rendszerben már nemcsak korlátozott alkalommal, hanem gyakrabban és nagyobb mértékű kedvezménnyel lehet vele utazni.

2024. március 1-től a helyközi közlekedésben díjmentes utazásra, és 90%-os kedvezménnyel vármegye- és országbérlet vásárlásra is feljogosít az ilyen utalvány. Az új kedvezmények igénybevétele során a személyi igazolványát is be kell mutatnia. 2024. március 1-jét követően tehát nem az utalványon található, kedvezményekről szóló tájékoztató szerinti kedvezmények vehetők igénybe, valamint ettől az időponttól az utalvány hátoldalán lévő bélyegzőhelyek is funkciójukat vesztik. Az Ellátottak utazási utalványa új formátumban 2025-től kerül kiállításra.

Ne feledjük, hogy a kedvezményes utazási igazolvány egy éven át használható, és pótlása, cseréje csak bizonyos esetekben lehetséges. Például eltulajdonítás esetén, illetve elháríthatatlan ok miatt történő semmisülés esetén. Egyéb okból megrongálódott utalvány esetén csak a visszajuttatás után kérhető az ingyenes cseréje.