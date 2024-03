Kovács Zoltán kioktatta Magyar Pétert, aki nekiesett Schiffer Andrásnak

Az államtitkár szerint következmények nélkül nem lehet ezt a fajta vagdalkozást és vádaskodást hosszú távon művelni.

Kovács Zoltán szerint Magyar Péter mendemondákra akar politikai karriert építeni. „Teljesen nyilvánvaló, hogy Magyar Péter a kormányon próbál bosszút állni. Elhagyta a felesége és elvesztette a kormányzati állásait, ez bosszúállásra sarkallja. És mindezt egy ilyen baloldali közegben teszi” – így értékelte a Hír Tv-ben Kovács Zoltán Magyar Péter kijelentéseit, melyet kihallgatása után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség épülete előtt mondott.

Kovács Zoltán szerint mendemondákra alapozva próbál karriert építeni Magyar Péter/Fotó: MTI/Purger Tamás

Mint arról a propeller.hu is beszámolt: Magyar Péter azt mondta, hogy Rogán Antalék manipulálták a Völner-Schadl-ügy iratait és állítását bizonyítékokkal tudja alátámasztani.

„Mendemondákra alapozva próbál politikai karriert építeni. A valóság majd meg fogja mérni az ő tetteit és kijelentéseit. De azért azt gondolom, hogy következmények nélkül nem lehet ezt hosszú távon művelni”

- jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára.

Nem Kovács Zoltán az egyetlen, aki összecsapott Magyar Péterrel. Az ATV Öt című műsorában is terítékre került a Magyar Péter-jelenség, és a körülötte zajló történések. Az egyik meghívott szereplő, Schiffer András alaposan kiosztotta Magyart. Az LMP alapítója szerint,

amikor valaki nemrég még konkrétan állami megbízatásokat, vagy az állam kegyéből megbízatásokat töltött be, majd közli, hogy Dezső András egy propagandista, akkor a "józan ész szabadságra megy."

Felidézte azt is, hogy nem szeretné a nyelvét köszörülni Magyar Péteren, mert ez a történet rendkívül szomorú, személyes történet, és nem tartozik a nyilvánosságra, és itt nem politikusra, meg politikai elemzőkre van szükség, hanem más szakembereknek a hozzáértésére. Kitért arra is, hogy szerinte nagyon szomorú, hogy a hisztérikus keménymag online és offline is gyakorlatilag túszul ejtette az ellenzéki közösséget.

Schiffer szerint Magyarnál a józan ész szabadságra ment Fotó: Youtube

"Tehát azok, akik 2021-ben képesek voltak vátesszé avatni egy Márki-Zay Péter nevű versenyzőt, most ugyanezt belelátják Magyar Péterbe, hogy ő fogja megváltani a hazát. Szerintem ideje lenne azt kimondani, hogy lehet itt a politikusokat szapulni 0-24-be, de azért itt van egy társadalmi felelősség is" – fogalmazott.

Schiffer András az adás linkjét meg is osztotta a Facebook-oldalán. Magyar Péter se volt rest, megjelent a kommentszekcióban és ezt írta a volt politikusnak:

„Hú, András, megint nagyot mentetek. Nem kínos ez neked, te ennél sokkal intelligensebb ember vagy”

- fogalmazott Magyar Péter, amit a Mandiner vett észre.