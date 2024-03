Ekkor robbanhat a Magyar Péter-bomba! Közzéteszi bizonyítékait a Youtube csatornáján ügyészségi meghallgatása előtt Varga Judit exférje

Magyar Péter bejelentette, hogy kedden reggel nyilvánosságra hozza bizonyítékait, aztán bemegy az ügyészségre.

Fotó: Facebook/Magyar Péter

Március 26-án 9.00 órakor, mielőtt belépek az ügyészség épületébe, közzéteszem a Youtube csatornámon és itt is azt a felvételt, ami bizonyítja az állításaimat

- közölte szombaton délután Magyar Péter.

Varga Judit exférje hozzátette,

Ezután sem a kormány, sem a legfőbb ügyész nem tehet mást, mint hogy benyújtja a lemondását. Hogy ezt megteszik-e, az nyilván az ő döntésük. Ha igen, akkor még marad esély arra, hogy a Fidesz becsületes része átmentsen valamit későbbre a polgári Magyarország ideájából. Ha nem, akkor azt teszik a jobboldallal, amit anno az öszödi beszéd után Gyurcsány Ferenc tett a saját pártjával.

"A hatalmát, vagyonát és szabadságát féltő uralkodó elit nyilván mindent elkövet addig is és azután is, hogy megpróbáljon lejáratni. Hazudnak reggel, hazudnak este, hazudnak minden hullámhosszon. De van egy rossz hírem nekik: minden, a lejáratásomra költött adóforint kidobott pénz. A magyar emberek átlátnak a hazugságokon, senki nem veszi már be a propaganda aljas rágalmait. Táncolj Tóni, búcsúbuli" – zárta friss posztját Magyar Péter.