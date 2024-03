Varga Judit szabályt sértett? – kijárási korlátozás alatt vacsorázott Gulyás Gergelynél

Magyar Péter egy korábbi Facebook-bejegyzésében emlékeztetett rá, hogy 2020. december 28-án, a koronavírus-járvány idején, Gulyás Gergelynél vacsoráztak volt feleségével, Varga Judittal. Ez felveti a gyanút, hogy Varga Judit, igazságügyi miniszterként, megszegte a korlátozásokat.

Fotó: Facebook

Vargának lehetett, sőt kellett legyen késő esti munkavégzésre is jogosító papírja, azonban exférje korábbi leírása alapján, baráti vacsorán vettek részt, és „nagyobb mennyiségű” alkoholt fogyasztottak. Így kevéssé valószínű, hogy az összejövetelt munkavégzés céljából tartották. Kérdéses az is, hogy Varga még az este 8 órás határidő előtt távozott-e. Ha nem, akkor szabálysértést követhetett el, és persze Magyar is, ha tovább maradt.

A vonatkozó kormányrendelet szerint minden esetben pénzbírságra számíthatnak, az összeg legalacsonyabb tétele ötezer, a legmagasabb pedig félmillió forint. A helyzet tisztázása érdekében megkérdezték Magyar Pétert, aki azt nyilatkozta, hogy nem emlékszik pontosan arra, mikor érkeztek Gulyáshoz az adott napon, és mikor távozott Varga Judit. Elmondása szerint Budapesten tartózkodtak, de nem tudja, hogy bármelyikük szabálysértést követett-e el. A résztvevők között volt egy magánszemély is, de Magyar nem tudja, hogyan távozott Varga a helyszínről, mivel erre nem emlékszik.