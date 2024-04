Kidurrant a lélegeztetőgép-lufi – A kisbefektetők pénze elpárolgott

A nagybefektetők szokás szerint felszívódtak, a kicsik pedig a pénzüket keresik, mivel felszívódott az OTT-One Nyrt. A cégnek sem vezetése, sem mérlege nincs, de már a tőzsdei kibocsátólistáról is levették, holott pár éve még milliárdos bevétellel működött.

Hárommillió darab védőmaszkot szállított be az OTT-ONE Nyrt. az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) számára / Fotó: OTT-One Nyrt. Facebook-oldala

OTT-One Nyrt. pár éve sokmilliárd forintért vehetett részt a lélegeztetőgép-beszerzésekben, és sokmilliárdos forgalmat bonyolított, mára a tőzsdei kibocsátólistáról is eltűnt.

A telex.hu szerint a céget, amelynek évek óta nincs mérlege, egy ideje vezetése sem és többször is megbírságolta az MNB, de máig nem tudni, miért dőlt be, amin sok kisbefektető is nagyot bukott.

A cég korábban mobiloperátoroknak, tévétársaságoknak szállított megoldásokat, Google Drive-hoz hasonló szolgáltatást fejlesztett, de részt vett egy kokacserjék azonosítára szolgáló, mesterséges intelligenciával felturbózott rendszer kifejlesztésében is a kolumbiai hadsereg számára.

A lélegeztetőgép-bizniszbe kínai kapcsolatai útján került, egészségügyi oktatási rendszert fejlesztett lengyel partnerével.

Az OTT-One a koronavírus-járvány idején kapott a KKM-től megbízást 500 lélegeztetőgép megvételére 4,7 milliárd forint értékbenó, ezután a Duna Aszfaltnak vásárolt 100 ezer maszkot 120 millió forintért, majd az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak (ÁEEK) maszkokat, lélegeztetőgépet és kiegészítő berendezéseket összesen 7,7 milliárd forintért – írja a HVG.

A cég forgalma 2020-ban 11,7 milliárd, 2021-ben pedig 6 milliárd forint volt. Azonban előbb a cég könyvvizsgálója mondott fel csalás gyanúja miatt, majd az informatikusok, végül eltűntek a megrendelők és a beszállítók is.

A hamarjában felszívódó nagybefektetők között szerepel Tűzkő Nándor, akinek más Orbán-családtag céges ügyeiben is előkerült már a neve.

A cég 2300 kisbefektetője azonban azóta sem tudja, hova lett befektetésük.