Ennyire fél a Fidesz? Összehangolt támadással tüzelnek ma a kormánypárti lapok, minden címlapon ugyanaz a lejárt sztori van Magyar Péterről

Összehangolt és átlátszó támadással készült fel április 6-ára – Magyar Péter tüntetésének napjára – a kormánypárti média. Vezető lapjaik címoldalán szombat reggel mindannyian azt a sztorit hozták le, hogy "Magyar Péter intézettel fenyegette meg gyerekeit". A sztori nem új, erről volt felesége, Varga Judit még Hajdú Péter Frizbi című műsorában beszélt több mint egy hete.

Magasabb fokozatra kapcsolt szombaton reggel a kormánypropaganda. A Magyar Nemzet, a Mandiner, az Origo, a Metropol, a Ripost és HírTV is címoldalon hozta le szombaton reggel, hogy Magyar Péter intézettel fenyegette a saját gyerekeit. Ez a sztori azonban egyáltalán nem új, erről még Varga Judit mesélt Hajdú Péter műsorában. Új dolgot tehát nem tudtak előhúzni a kormánypárti lapok, ezt a történetet ítélték a legütősebbnek a mai napra, amikor is délután gigatüntetésre készül Varga Judit ex férje, Magyar Péter.

A Magyar Nemzet azt írja, a személyes bosszúvágy és anyagi érdekek állnak Varga Judit exférjének a zsarolási kísérletei mögött.

Magyar Péter a saját gyerekeinek is komoly traumát okozhatott: „Elvette a gyerek telefonját és azt mondta a telefonba, hogy a mama tönkretette az apát, ezért mindenkit börtönbe fog juttatni, titeket pedig intézetben fognak nevelni. A gyerekek teljesen megrémültek” – emlékezett vissza Varga Judit a Frizbiben. Mint mondta, Magyar Péter már a válásuk lehetőségének a felvetésekor fel akarta jelenteni, ahogy azt is igyekezett megakadályozni, hogy a nyilvánosság elé tárja, milyen rossz volt a házasságuk. Sőt, még kormánybuktatással is fenyegetőzött. – Mivel nem hagytam, hogy zsaroljon, most bosszút áll és beváltja azt, amivel fenyegetett. Ha engedtem volna, továbbra is szépen élne a pozícióiból, a havi több mint négymillió forint nettó fizetésből – mutatott rá Varga Judit.

Az Origo vitt egy kis friss csavart a lejárató, összehangolt kampányba, és Itt van Magyar Péter újabb áldozata: szexre akart kényszeríteni, fenyegetett és zsarolt egy fiatal nőt címmel hozta le vezércikkét szombaton. A lap szerint "újabb bizonyítékok kerültek elő arról, hogy Magyar Péter pszichopata módon támadja fizikailag és verbálisan a nőket".

Az Origo újságírója cikkben azt írja,

Magyar Péter újabb áldozata került elő. A nő többek között leírta, hogy erőszakkal akarta szexre kényszeríteni az exférj, valamint azt is, hogy valóban egy narcisztikus beteg ember, akit magán kívül senki sem érdekel.

Az Origo cikke szerint

Magyar Péter saját maga vallotta be a nőnek, hogy tönkre akarja tenni Varga Juditot, és megdöbbentő, alpári stílusban szidta jelenlegi barátnőjét (akivel akkor éppen nem volt együtt).

A Metropol arról ír, hogy

Magyar Péter tönkretette a saját életét, és most mindent el akar pusztítani maga körül.

A kormánypárti lap hozzátette,

Magyar Péter élete romokban hever. Elhagyta a bántalmazott felesége, kiderült, hogy egy narcisztikus pszichopata, a nagyobbik fia nem akar vele lenni, és elvesztette az évi több millió forintot fialó luxusállásait is. Csoda, hogy ezek után minden mindegy alapon mindent fel akar égetni maga körül?

A Ripost azt írja,

A baloldal legújabb messiásának nem számítanak sem családtagok, sem barátok, sem munkatársak. Egy dolgot tart csak szem előtt: hatalmat gyakorolni másokon.

A Ripost hozzáteszi, hogy

Magyar Péter a fizikai bántalmazástól sem riadt vissza.

Varga Judit nyilatkozatai szerint a verbális abúzuson túl Magyar Péter többször fizikálisan bántalmazta is őt.

Emlékszem, hogy egyszer terhesen nekilökött az ajtónak, már nem is tudom hanyadik gyermekemmel voltam terhes

– idézte fel Varga Judit, aki több bántalmazásról is beszámolt, az egyik ilyen alkalmat a Facebook-posztjában elevenítette fel: Magyar Péter megdobta könyvekkel az ágyban összekuporodva fekvő nejét, majd hozzávágta a nadrágját és a nadrágszíja csatja a hátán csattant. Összegez a Ripost a Varga-interjúbol.