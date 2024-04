Celebek előtt mutatták be Orbán Ráhel új márkáját a Pesti Vigadóban

A miniszterelnök lányénak brandje elsősorban exkluzív éttermeket, szálláshelyeket, élményeket kínál az érdeklődőknek, mindezt több hazai márkával közreműködve.

Orbán Ráhel csütörtök este rendezett nagyszabású eseményt legújabb brandjének, a Botaniq Collectionnek, ahova több magyar híresség is meghívást kapott – írja a a Femina.hu

Orbán Ráhel, a BDPST Koncept ügyvezetője, kreatív igazgatója Fotó: BDPST Koncept

A miniszterelnök lánya a Pesti Vigadóban rendezte meg legújabb márkájának eseményét. Ahogy a Botaniq Collection hivatalos weboldaláról kiderül, a brand elsősorban exkluzív éttermeket, szálláshelyeket, élményeket kínál az érdeklődőknek, mindezt több hazai branddel közreműködve.

A márka eseményén a sztárvilág több alakja is jelen volt, a képek tanúsága szerint Vasvári Vivien is a meghívottak között volt, egy közös képre Orbán Ráhellel és Rogán Cecíliával is összeállt.

Dobó Ági egykori szépségkirálynő egy gyönyörű, Merő Péter által tervezett ruhában jelent meg az eseményen, elkísérte férje, Kiss Csaba is. Zimány Linda klasszikus, fekete ruhában érkezett, ami a hamarosan debütáló saját márkájának, az LZ Studiosnak az egyik darabja.