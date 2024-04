Ungár Péter szerint Dobrev Klára nevetségessé tette magát kijelentéseivel

A DK–MSZP–Párbeszéd-összefogás kampánynyitóján nem történt más az LMP társelnöke szerint, mint „egy térugrás egy alternatív valóságba”, és enyhén szólva is megmosolyogtatónak tartja, hogy győzelemben és az Orbán-kormány leváltásában reménykednek ezzel a szövetséggel.

Ahogy arról a propeller.hu is beszámolt, a Demokratikus Koalíció, az MSZP és a Párbeszéd összefogása vasárnap megtartotta a kampánynyitó eseményét, melyen beszédet mondott többek között Karácsony Gergely főpolgármester, Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök, EP-listavezető és Tüttő Kata főpolgármester-helyettes, EP-képviselőjelölt. Az LMP társelnöke, Ungár Péter pedig nem is várt sokat, közösségi oldalán reagált a rendezvényen elhangzottakra – számolt be minderről az Index.

Ungár Péter szerint megtéveszti a híveit Dobrev Klára azzal, hogy győzelemmel hitegeti őket Fotó: Facebook/Ungár Péter

Ez inkább volt egy időutazás vagy egy térugrás egy alternatív valóságba – kezdte Facebook-bejegyzését Ungár, majd hozzátette, hogy „történelminek biztosan nem nevezhető a szövetség (hiába mondták ezt többen is a felszólalók közül), hiszen az elmúlt tíz évben a háromból két párt mindig összefogott valamelyikkel”.

Aki őszintén, röhögés nélkül tudja azt mondani, hogy a júniusi EP-választáson előrehozott választásokat ki tud kényszeríteni, az hamis reményt árul az ellenzéki szavazóknak, ami véleményünk szerint súlyos hiba – véli az LMP-s politikus saját közösségi oldalán.

Ungár Péter kifejtette, hogy a 2022-es történelmi vereség után eléggé elrugaszkodott dolog azt hinni, hogy június 9-én legyőzhetik a Fideszt, majd már másnap előrehozott választásokat írhatnak ki a hatalom leváltására. Ungár ezt inkább nevetségesnek tartja.

Véleménye szerint négy évvel ezelőtt ez egy „remek kampányesemény lehetett volna”,

de ha a történelmi vereség után két évvel pontosan ugyanazzal a taktikával jön elő az összefogás, mint akkor, az a múlt politikája lesz, és ugyanúgy meg fog bukni, mint 2022-ben.

Ez pedig „joggal okoz dühöt és csalódottságot a szavazókban”.