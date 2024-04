Ennyit a békepárti hozzáállásról – Lázár János szerint rengeteg fegyvert kell vásárolnunk

Lázár János, az építési és közlekedési miniszter, nyilvánosan kijelentette, hogy Magyarországnak szüksége van a fegyverbeszerzésre. Elutasította azt a nézetet, hogy az ország elszigetelődött volna, hangsúlyozva, hogy a cél az, hogy Magyarország legyen a domináns állam a Kárpátok déli részén.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

Egy közel egyórás interjúban, amelyet a Rádió7-nek adott, Lázár János beszélt a közelgő helyi és Európai Uniós választások fontosságáról, Magyarország globális szerepéről és a költségvetési prioritásokról.

Az elszigetelődés egy mese. Magyarországnak tényleges hatása van a világ alakulására

- fogalmazott, majd azt is kiemelte, hogy Magyarország célja, hogy a Kárpát-medencében a legerősebb állam legyen, és hogy összekösse a Keletet a Nyugattal. Úgy véli, hogy a közelgő választások tétje nagyobb, mint valaha, mivel dönteni kell a háború és a béke között. A Fidesz választási ígérete a "béke és pénz".

A gazdasági helyzet nehezítése mellett Lázár János arról is beszélt, hogy a honvédelemre nagyobb összegeket kell fordítani, amelynek működési költségei már elérnek 1400 milliárd forintot, míg korábban ennek csupán a negyedét invesztálták a honvédelembe.

Hangsúlyozta, hogy teljesíteni kell a NATO kötelezettségeket és fel kell készülni az önvédelemre. A miniszter szerint növekszik a terrorveszély és a harmadik világháború kitörésének kockázata, ezért egyre többet kell költeni a biztonságra.

Rengeteg fegyvert kell vásárolnunk

- jelentette ki.

Ennek ellenére sikerült végrehajtani az elmúlt évtizedek legnagyobb tarifareformját, amely évente 120 ezer forint megtakarítást jelent a 4-4,5 millió ingázó számára. Lázár János szerint a közlekedési forgalom növekedése és a bérletek eladásának magas száma cáfolja azokat az állításokat, hogy a reform pénzügyi bukás lenne.

A miniszter azt is megerősítette, hogy a kormány tárgyalásra nyitott, amint azt a Budapesttel kötött megállapodás is mutatja, és tervezi, hogy a 2025-ös évre az új tarifarendszert más nagyvárosokra is kiterjeszti, országos tarifarendszer kialakítását szem előtt tartva.