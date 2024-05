Nyitnak Magyarországon az első személyzet nélkül is működő boltok

Európa-szerte már számos helyen megbízhatóan működnek a távfelügyelet alatt álló boltok. A technológia lehetővé teszi, hogy a hagyományos üzletek átalakítását követően személyzet nélkül is nyitva tarthassanak, akár 24/7-es üzemmódban. Idén nyáron várhatóan Magyarországon is megnyitják az első ilyen boltokat.

Idén nyáron tervezik bevezetni Magyarországon az első távfelügyelet alatt álló boltokat – olvasható a írja a piacesprofit.hu

Fotó: Wikipedia

A Laurel Kft. Csehországban sikeresen alkalmazta már a „vegyes” modellt, melyet adaptálna a hazai körülményekhez is. A vállalat szerint az újítás nemcsak a vásárlók és a kereskedők számára jelent előnyt, hanem segíthet egy növekvő társadalmi probléma kezelésében is.

„Jól látszik, hogy még a kereskedelem legnagyobb, globális szereplői is keresik, hogyan lehet a leghatékonyabban, leggazdaságosabban bevezetni az automatizált boltokat. Az Amazon például a közelmúltban hátrált ki a nagy méretű üzleteinél a Just walk out koncepcióból, valamint a gépi látás technológiájából. A mi kidolgozott megoldásunk teljesen automata üzemmódú, akár konténerméretű üzlet működtetésére is alkalmas, de elemzéseink szerint a hazai piacon jelenleg az úgynevezett hibrid modellre van nagyobb igény”