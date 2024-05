Orbán Viktor ezt tette Novák Katalinnal és Varga Judittal lemondásuk után – "Ezt a barátságot nem is akarom megtagadni"

Orbán Viktor kerüli a Novák Katalinnal és Varga Judittal kapcsolatos témákat, de most végre nyilatkozott mindkettőjükről.

A Blikknek adott exkluzív interjút Orbán Viktor és nem utasította vissza a volt köztársasági elnökkel és az igazságügyi miniszterrel kapcsolatos kérdéseket. Kiderült, találkoztak-e a lemondásuk óta.

Persze, természetesen beszéltem mindkettőjükkel. Katalinnal régebben, amikor túl volt ezen az egészen, akkor leültünk inni egy kávét. Mégiscsak, a mi politikai táborunkban vannak személyes érzelmek, nem szoktunk erről beszélni, mert nem tartozik ez a nyilvánosságra, de barátságok vannak a jobboldalon. Nem egyszerűen munkatársak vagy kollégák, hanem barátok is vagyunk. És ezt a barátságot nem is akarom megtagadni Novák Katalinnal. Nem volt kellemes beszélgetés. Az igazságügyi miniszterasszonnyal gyakrabban találkozom, kíváncsi vagyok a véleményére, vannak ügyek, amelyekben kifejezetten számítok a véleményére most is. Nagyon ritkán kerül Magyarországon előtérbe olyan felkészült, tapasztalattal rendelkező, európai kitekintésű politikus, mint Varga Judit, úgyhogy én igyekszem az ő tudását bekötni valahogy a saját döntéseimbe