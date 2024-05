Figyelmeztetnek a gyógyszerészek: nagyon komoly májkárosodást tudnak okozni a táplálékkiegészítők

Az emberi máj számos életfontosságú funkcióval bíró, hihetetlen teherbírású szerv, amelyet azonban változatos módokon tudunk károsítani, sokszor akartunkon kívül. Példának okáért a táplálékkiegésztőkkel.

A Pharmaonline egy friss cikkében összefoglalta a májkárosodás öt fő rizikófaktorát. A szakmai hátterét ennek Dr. Németh Alíz, a Hepatológiai Központ hepatológusa, gasztroenterológus adta, aki azokat a tényezőket összegezte, amelyek a leginkább májkárosító hatásúak, és a szűrés, kivizsgálás jelentőségére is felhívta a figyelmet.

A képünk illusztráció 123rf.com

Ezek a májkárosodás fő rizikófaktorai:

1, Túl sok alkohol

Az alkoholos zsírmáj betegség kezeletlenül előbb-utóbb a máj gyulladásához, hepatitiszhez vezethet, amiből később, a hegesedés miatt cirrózis, sőt akár májrák is kialakulhat. És mindehhez elég csupán naponta négy adag alkohol a férfiaknak, és két adag a nőknek, bár mára már az is bebizonyosodott, hogy az alkoholfogyasztásnál nincs olyan minimális mennyiség, ami még egészségesnek mondható. Azonban mire az alkoholfogyasztás miatt feltűnő tünetek alakulnának ki, addig a máj már erősen károsodott. A jó hír viszont az, hogy ha a zsírmáj stádiumában sikerül felhagyni ezzel a szokással, akkor az állapot még visszafordítható lehet.

2, Elhízás, cukorbetegség, magas koleszterinszint

Ezek a feltételek nem-alkoholos zsírmáj betegséget okozhatnak, ami ugyanolyan folyamatot indíthat be, amint az alkohol eredetű zsírmáj. A zsírmáj pedig a májtranszplantációk leggyorsabban terjedő oka a világon. A megoldás egyik alappillére a testsúlycsökkentés, ami tartósan és egészségesen is megtörténhet, ideális esetben az életmód orvoslás segítségével. (Hasznos tipp lehet, hogy e tekintetben a kávéfogyasztás is előnyösnek bizonyult, bár önmagában természetesen sem a fogyás, sem a zsírmáj elleni küzdelem nem építhető kizárólag erre.)

3, Meglévő májbetegség

Ha a családban vagy az adott személynél diagnosztizált májbetegség van jelen, az minden további károsodásra fogékonyabbá teszi a szervet. Például a hepatitisz B és C önmagában is a májdaganat rizikófaktora. Ha pedig egy közeli hozzátartozót érint olyan genetikai eredetű májbetegség, mint például a hemokromatózis, a Wilson-kór vagy az Alpha-1 antitripszin hiány, akkor nagyon kell figyelni az esetleges tünetekre, minden évben ellenőriztetni kell a májenzimek szintjét és alapvetően tartózkodni kell az alkoholfogyasztástól.

4, Mérgeknek való kitettség

Miközben a máj felelős a méreganyagok kitisztításáért a vérből, a túlzott kitettség károsíthatja a szervet. Ezért érdemes minden háztartásban használatos kemikáliánál elolvasni a figyelmeztető jelzést és fogyasztás előtt megmosni a zöldségeket, gyümölcsöket, hogy a rovarirtószerek maradványai is el legyenek távolítva. E tekintetben érdemes biotermékeket vásárolni. Azok pedig, akik eleve májbetegséggel küzdenek, lehetőleg ne olyan munkakört válasszanak, ahol májkárosító anyagokkal kell dolgozni.

5, Májkárosító hatású táplálékkiegészítők

Csak azért, mert egy termék „természetesnek” vagy „bionak” van felcímkézve, még nem biztos, hogy jót tesz a szervezetnek. Több ilyen jellegű készítmény ugyanis összefüggésbe hozható a májkárosodással. (Amerikában például a májkárosodások 20%-a ilyen okok miatt következik be, nem véletlenül hoztak létre egy LiverTox® nevű adatbázist, ahol az egyes készítmények és összetevők májra gyakorolt hatását elemzik.) Éppen ezért főként májbetegeknek ajánlott, hogy ha új táplálékkiegészítőt terveznek szedni, egyeztessenek a kezelőorvosukkal erről.