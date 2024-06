Magyarországon teljességgel elképzelhetetlenek a Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban látott Izrael-ellenes, antiszemita jelenetek, hazánkban abszolút biztosított a zsidó közösség számára a békés együttélés lehetősége – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az izraeli kollégájával, Jiszráel Kaccal közös sajtótájékoztatóján súlyos aggodalmát fejezte ki a nemzetközi szervezetekben tapasztalható egyre erősebb Izrael-ellenesség miatt.

"Magyarország mindig is kiállt amellett, hogy Izraelt is megilleti a tisztességes és egyenlő bánásmód a nemzetközi szervezetekben, mindig meggátoltuk az egyoldalú, elfogult Izrael-ellenes kirohanásokat és nyilatkozatokat, és így fogunk tenni természetesen a jövőben is"