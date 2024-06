"Tök üres az Önök pénzéből épített Korai Fejlesztő Központ" – Hadházy Ákos nem hitt a szemének

Teljesen üres a magyar kormány több mint 270 milliós támogatásával épült, kis szlovéniai faluban álló Korai Fejlesztő Központ – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Hadházy Ákos.

„Tök üres” Hadházy Ákos szavaival élve az a Korai Fejlesztő Központ, amely a szlovéniai Radamos faluban épült.

A politikus Facebook-oldalán arról írt, hogy az intézmény felhúzását a magyar kormány támogatta és ő személyesen is elment megnézni a helyet.

„Novák Katalin látogatására odavittek egy busznyi gyereket, de egyébként TÖK ÜRES A SZLOVÉNIAI KIS FALU SZÉLÉN, AZ ÖNÖK PÉNZÉBŐL ÉPÍTETT „KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT” – írta Hadházy a bejegyzésében.

„Oda kellett mennem, hogy a saját szememmel lássam ezt is. Radamos egy 250 lelkes falu Szlovéniában, mindössze két utcából áll. Az Orbán-kormány őrült szükségét érezte, hogy a Szlovéniai Magyarok Önkormányzati Nemzeti szövetsége részére 276 millió forintot (!) adjon, hogy a szlovén kormány 38 milliójával együtt egy „korai fejlesztő központot” építsenek. Az intézményt 2022 októberében nagy csinnadrattával átadták, a helyiek szerint azonban azóta CSAK AKKOR VOLT OTT GYEREK, AMIKOR tavaly december elején NOVÁK KATALIN ODALÁTOGATOTT”

– tudatta közösségi oldalán a politikus.

Hadházy maga ment megnézni a fejlesztő központot – Fotó: Facebook.com/hadhazyakos

Hozzátette: „Ottjártamkor ezt magam is megtapasztaltam, a szlovén prérin kacsalábon forgó épület ennél jobban nem is lehetett volna zárva... Azt, hogy itt nem működik semmi , a közeli Lendván is megerősítették helybéliek. Arról, hogy senki nem is gondolta komolyan, hogy itt gyerekek lesznek, az impozáns épület elhelyezkedésén (távol mindentől, pl. Lendvától 10 km-re, egy icipici falu szélén) kívül a hanyagul odadobott mászóka és a gondosan a ház mellé épített garázs (!) is tanúskodik. Nagy tételben mernék fogadni, hogy az Önök pénzén épített csinos épület pár év múlva már vagy egy fideszes, vagy egy szlovéniai magyar politikus tulajdona lesz...” – fejtette ki Hadházy Ákos.

A politikus megjegyezte:

„A dolog sokkal felháborítóbb annál, mint hogy újabb 276 millió vándorol valakinek az enyves kezébe. Ez az üres „fejlesztő központ” ugyanis három rendszerszintű problémára is ordítva hívja fel a figyelmet: - Magyarországon iszonyatos problémák vannak a gyermekek korai fejlesztése terén. Miközben egyre nagyobb igény lenne rá, a „gyermekbarát” országban gyakorlatilag összeomlott a pedagógiai szakszolgálat rendszere (is). - Ez a ház csak a jéghegy csúcsa, ha a határon túlra a Bethlen Alap által teljesen ellenőrizhetetlenül szétszórt adófizetői (nem EU-s, hanem magyar) pénzekre gondolunk. - A Novák Katalin kedvéért odabuszoztatott gyerekek példája pedig a propagandagépezet működésére mutat rá”

– írta bejegyzésében Hadházy Ákos.

A politikus a nyitó ünnepségről és Novák Katalin látogatásáról is közzétett linkeket Facebook-bejegyzésében.