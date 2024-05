Így készül Dobrev Klára a holnapi ATV-s vitára – Ismét beleszállt Deutsch Tamásba

Szombaton élő műsorban vitáznak egymással az európai parlamenti listavezetők az ATV-n. A szombati élő vitában részt vesz Dobrev Klára, Donáth Anna, Le Marietta és Toroczkai László is. Azonban Magyar Péter és Deutsch Tamás távol maradnak.

Fotó: Facebook/Dobrev Klára

Dobrev Klára az M1 csütörtöki műsorában is hangsúlyozta, hogy készül az ATV-s vitára, most pedig ötpontos listáját is közzétette Facebook-oldalán.

Öt pontban a holnapi ATV-s vitáról: 1. A politikus a szavaival valóságot teremt, ez így van akkor, amikor Deutsch Tamás sületlenségeket beszél és akkor is, amikor Magyar Péter megígéri, hogy a “köztévé” vitája után mindenhova eljön vitázni. 2. Az, aki pillanatnyi politikai érdeke miatt megszegi az ígéretét és ezt még beismerni is képtelen, annak valójában esze ágában nem volt érdemben vitázni és csak a fideszes vitakultúrát folytatja. 3. Deutsch Tamásnak és Magyar Péternek is üzenem, a valódi vitától nem kell félni. Akinek rend van a fejében, aki rendesen felkészült és nem akarja becsapni a választóit, az elmegy egy valódi vitára is. 4. Magyar Péter nem csak velem nem hajlandó tisztességes vitára kiállni holnap, de Karácsony Gergellyel sem vitázik fővárosi listavezetőként másnap. 5. Persze még sok idő van. Holnap este 19 órakor én mindenesetre ott leszek az ATV-ben, Deutsch Tamást és Magyar Pétert is várom!

- fogalmazott Dobrev posztjában.