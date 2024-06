Félelem és rettegés Ezüsthegyen – No go zóna és dzsumbúj jött létre Budapest előkelő negyedében?

Bűnözőktől félnek a helyeik az óbudai Ezüsthegyen. A terület elhanyagolt lett. Dzsumbúj, mondja egy kerületi politikus, Bús Balázs, polgármester-jelölt.

A III. kerület Ezüsthegynek nevezett területe az utóbbi években teljesen elhanyagolttá vált, számos ingatlant feltörtek, elfoglaltak. Az önkormányzati telkeket, amelyeket korábban megműveltek, most hajléktalanok lakják és bizonyos bűnözői körök is megjelentek.

A Tények azt írja: Óbuda-Békásmegyer korábbi polgármestere felé több megkeresés is érkezett a lakótelepen élőktől arról, hogy egyre több a hajléktalan Békásmegyeren. Sokan arra panaszkodtak, hogy nem mernek felmenni az ezüsthegyi területekre, az ott élők pedig napközben lejárnak a lakótelepre.

Korábban ez inkább Belső-Óbudára volt jellemző, Békásmegyeren számtalan fejlesztés valósult meg, megépült a piac, játszótereket, parkokat hoztunk létre. Az elmúlt öt évben azonban elindult egy folyamat, aminek, ha nem vetünk véget, akkor lepusztul minden, amit korábban felépítettünk

– hangsúlyozta Bús Balázs.

A Fidesz-KDNP III. kerületi polgármesterjelöltje szerint a Békásmegyer fölött kialakult helyzet az egykori ferencvárosi dzsumbujhoz hasonlítható.

Miután többen is jelezték, hogy tarthatatlan állapotok uralkodnak az Ezüsthegyen, felkerestem az érintett telkeket, ahol azt tapasztaltam, hogy a közszolgáltatások nem működnek, nyomós kútról veszik vizet, miközben gyerekek is élnek ott.

A területre nem jár családsegítő, nem foglalkozik az ott élőkkel a gyermekvédelem, nincs közterület-felügyelet vagy rendőr. Volt, aki úgy fogalmazott, ez Békásmegyer No Go Zónája – fűzte hozzá Bús Balázs, majd emlékeztetett, hogy korábbi polgármesteri ciklusa alatt épült ki Békásmegyeren a térfigyelő kamerarendszer, amellyel többek között az autólopásokat is sikerült jelentős mértékben visszaszorítani.

Bús Balázs Fotó: Facebook/Bús Balázs

Az elmúlt öt évben azonban a rendszer karbantartása elmaradt, sok már nem is működik, ezáltal a térfigyelőrendszer egyre kevésbé tudja betölteni azt a feladatát, hogy a bűnelkövetést visszatartsa, a bűncselekményeket detektálja, hogy azokra azonnal tudjon reagálni a közterület-felügyelet” – hangsúlyozta Bús Balázs.

„A közterület-felügyelet nem látja el megfelelően a munkáját a kerületben és van egy olyan városvezetés, amelyik nem foglalkozik érdemben ezekkel a kérdéssekkel"- mondta a Fidesz-KDNP III. kerületi polgármesterjelöltje, aki szerint nagyon összetett feladat lesz az áldatlan állapotok felszámolása. A folyamatba be kell vonni a szociális szervezeteket, családsegítőket.

Elkerülhetetlen a rendteremtés kérdése. Ezt az értékes területet rehabilitálni kell. Úgy vélem, nagyon sok család örülne a lehetőségnek és gondozná ezeket a telkeket. Kitűnő lehetőség lehetne például a fiatalok számáram, tette hozzá Bús Balázs.