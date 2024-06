Drágulnak a nyári táborok – Idén is a sporttábor a menő, de a katonai táborok is népszerűek

Még nem késő nyári tábort választani a gyerekeknek, ám nem árt sietni, mert a szakember szerint idén a táborok árai nőttek, a nyári szünet is rövidebb lett, azonban a minőségi táborok iránti kereslet töretlen.

Fotó: freepik.com

A nyári táborok árai átlagosan 10-15%-os mértékben növekedtek, ezáltal egy napközis tábor átlagára valamivel 50 ezer forint felett található, míg egy ottalvós táborért átlagosan 80 ezer forintot kell fizetnie a családoknak – tájékoztatott Tóth Béla, a Táborfigyelő ügyvezetője.

A táborok esetében az árolló rendkívül széles, találni tábort a Táborfigyelőn 42 ezer forintért is, ahogy 350 ezer forintos turnusáron is. Az átlagárak régiónként akár 10%-os mértékben is eltérnek.

A SZÉP kártya elfogadása továbbra is népszerű mind a szülők, mind a táboroztatók körében, a nyári táborok több mint harmadában (35%) fogadják el a béren kívüli juttatás ezen formáját.

A legnépszerűbb tábortéma 2024-ben is a sporttáborok lettek, míg ezüstérmet szereztek a kalandtáborok. A dobogó harmadik fokára döntetlen eredménnyel jutottak az idegen nyelvi, elsősorban angol táborok, illetve a katonai táborok. Nagyon sokan választottak ezen témák mellett állatos, készségfejlesztő, lovas és horgásztábort is.

A legnépszerűbb táborcélpontok között Pest, Bács-Kiskun és Veszprém vármegyéket találjuk, de sok gyermek vakációzik Somogy és Fejér vármegyékben is.