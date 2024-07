Hogyan alakul át a vállalati képzés a mesterséges intelligencia korában? Miért fontosak a vezetői készségek és a mentális egészség a modern munkahelyeken? A Develor L&D Kaleidoszkóp 2024 kutatása választ ad ezekre a kérdésekre. Emellett mélyreható betekintést nyújt a vállalati képzés és fejlesztés nemzetközi trendjeibe, kihívásaiba és lehetőségeibe. A kutatás számos meglepő eredménnyel szolgált, amelyek új perspektívát nyújtanak a HR szakemberek és vállalatvezetők számára.

A gyorsan változó technológiai és gazdasági környezet hatására egyre fontosabbá válik a vállalatok számára, hogy lépést tartsanak mind a szervezeti készségek, mind pedig munkatársaik egyéni készégfejlesztése terén. A vállalati tréningek és a képzés-fejlesztési szakma fontossága nagy mértékben felértékelődött az elmúlt években.

HR fókuszában az elkötelezettség, vezetőfejlesztés és a mentális egészség

A Develor kutatása, amely 1773 résztvevő meglátásait gyűjtötte össze, rávilágított egy kritikus kérdésre a HR területén: a munkavállalók megtartása és elkötelezettségük biztosítása továbbra is óriási kihívást jelent. A válaszadók 36%-a jelölte meg ezt a területet, mint HR prioritást 2024-ben. A vezetői készségek fejlesztése továbbra is kiemelt fókusz marad a vállalatok számára. A kutatás rámutatott, hogy a HR és képzési-fejlesztési vezetők 34%-a tartja kulcsfontosságúnak a vezetői készségek folyamatos fejlesztését, különösen a változások kezelése és a csapatok motiválása terén.

A vezetők egyre inkább keresik azokat a képzési programokat, amelyek rövid idő alatt, gyakorlati, azonnal alkalmazható tudást nyújtanak számukra. A mentális egészség kérdése egyre nagyobb figyelmet kap. A vállalatok 27%-a tartja ezt annyira fontos témának, hogy tervezi vagy már be is vezetett olyan programokat, amelyek a munkavállalók mentális jólétét támogatják. Ezek a programok nemcsak a stresszkezelésre és a kiégés megelőzésére fókuszálnak, hanem a munka-magánélet egyensúlyának megteremtésére is.

Átalakuló képzési formák, forró téma az AI

A technológiai képzések iránti igény megnövekedett. A válaszadók 20%-a szerint a digitális kompetenciák fejlesztése elengedhetetlen a versenyképesség megőrzése érdekében. Az EU országaiban ez a téma még nagyobb hangsúllyal szerepel az idei képzési tervek között. Jelenleg különösen fontosak azok a képzések, amelyek a mesterséges intelligenciával (AI) kapcsolatos pozitív attitűd kialakítására és alapvető felhasználói ismeretek biztosítására összpontosítanak.

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a munkavállalók és a képzési szakemberek képzési preferenciái jelentősen megváltoztak az elmúlt években. A Covid időszak előtt tipikusan 2 napos, tantermi tréningekben gondolkodott a szakma, idén a kutatásban résztvevők 77%-a fél vagy 1 napos tréningeket terveznek megvalósítani. Míg korábban a hagyományos tantermi képzések domináltak, mostanra az online és a blended képzési formák kerültek előtérbe. A válaszadók 43%-a nyilatkozott úgy, hogy online képzést tervez 2024-ben.

Több pénz a képzésekre

A Develor kutatása azt mutatja, hogy a képzési költségvetések meglehetősen stabilak, a szervezetek legnagyobb csoportja (39 %) egyáltalán nem változtat a költségvetésén. Úgy tűnik, tudatos döntés, hogy továbbra is változatlan szinten fektetnek be munkatársaik képzésébe. Ugyanakkor észrevehető tendencia, hogy inkább növelik a költségvetést, mintsem hogy csökkentsék azt.

Minden negyedik szervezetnél jelentősen, 10%-kal vagy még ennél is nagyobb mértékben nőtt a költségkeret, míg a szervezetek kevesebb mint 10%-ának kell kisebb költségvetéssel dolgoznia ebben az évben. Ez arra utal, hogy a számos piacot és ágazatot kihívásokkal érintő idők ellenére a cégek a képzésbe való nagyobb befektetés irányába mozdulnak el.

Mit üzennek a HR és képzési szakemberek?

A Develor L&D Kaleidoszkóp 2024 kutatásának eredményeiből kiderül, hogy a vállalati képzés és fejlesztés területén folyamatos változás és innováció zajlik. Az online és hibrid képzési formák, az egyéni fejlesztési tervek, a vezetői készségek fejlesztése, a technológiai képzések és a mentális egészség támogatása mind-mind kulcsfontosságúak a modern munkahelyeken. Ezek az eredmények új irányokat mutatnak azoknak a HR, valamint a képzés és fejlesztési szakemberek, illetve a vállalatvezetők számára, akiknek céljuk optimalizálni munkavállalóik fejlődését és elkötelezettségét.

A Develor L&D Kaleidoszkóp 2024 kutatásban 1773 HR és L&D szakember vett részt Európa, Közel-Kelet és Közép-Ázsia összesen 21 különböző országból. A kvantitatív kutatást 200 mélyinterjú egészíttette ki, melyek révén a Develor szakemberei még mélyebben megismerhették a képzési szakma legfrissebb trendjeit.

„A visszajelzések alapján azt tapasztaljuk, ez a kutatási riport több, mint puszta adatgyűjtés – fontos iránymutató és inspiráció HR szakembereknek, hogy sikeresen és hatékonyan birkózzanak meg a munkatársak fejlesztésének egyre élesedő kihívásaival. Elkötelezettek vagyunk, hogy kutatásainkból és megbízásainkból származó tapasztaltunkkal segítsük a magyarországi szervezeteket, hogy a stratégiájuk megvalósításához leginkább illeszkedő, eredményes képzési programokat valósítsunk meg.” – mondta el a kutatás kapcsán Szabó Csaba vezérigazgató.

Szeretnéd elsőként megismerni a legújabb trendeket és kihívásokat a vállalati képzés és fejlesztés területén? A teljes, angol nyelvű kutatási riport – további részletekkel és eredményekkel – ingyenesen letölthető a Develor weboldaláról!

DEVELOR

A DEVELOR egy “magyar multi”, 16 országban működő vezető tréning és tanácsadó vállalat 30 éves múlttal. A történelme során 40 országban hajtott végre komplex szervezetfejlesztési és készségfejlesztési projekteket. Saját fejlesztésű know-how révén élményszerű tanulást, menedzselhető változást és mérhető eredményeket biztosít ügyfelei részére.

További információ a www.develor.hu és www.develor.com oldalakon