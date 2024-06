Bayer Zsolt kiakadt, tüntetni hívja az embereket: “Ez nem ítélet, hanem az Európai Bizottság politikai furkósbotja”

Bayer Zsolt végtelenül igazságtalannak gondolja az Európai Bizottság büntetését, ezért június 14-én este utcára vonul.

Ahogy azt a Propeller megírta, az Európai Unió Bírósága csütörtökön súlyos pénzbüntetést szabott ki Magyarországra. A közlemény szerint a bíróság arra kötelezte hazánkat, hogy fizessen 200 millió euró (átszámolva nagyjából 79 milliárd forint) átalányösszeget, késedelem esetén napi 1 millió euró kényszerítő bírságot azért, mert nem teljesítettük a bíróság egyik ítéletét.

Orbán Viktor szerint Soros áll a történtek hátterében

"Soros György bírósága hozta meg ezt az ítélelet. Köztudott dolog, hogy az Európai Unió tele van Soros György embereivel, ez igaz a parlamentre, a bizottságra és az igazságszolgáltatásra is" – fejtette ki a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában, majd azzal folytatta, hogy Soros Györgynek van egy terve, amit ráadásul nem is rejtett véka alá, hiszen ő maga írt meg:

"Be kell hozni évente 1 millió migránst, ha nincs rá pénze az Uniónak, majd ő ad kölcsönt és meg kell oldani, hogy az európai kontinens, a hagyományos arculatát, amely keresztény, amely európai, az változzon meg, és Európából egy kevert népességű kontinenst kell létre hozni."

Bayer Zsolt tüntetést szervez

A híres publicista egy közösségi média posztban fejtette ki, mennyire igazságtalannak gondolja a történteket – írja az atv.hu

“Az Európai Bizottság immár másodszor nyújtott be keresetet hazánk ellen az Európai Bírósághoz. Az ok: Magyarország nem engedi be a migránsokat, Magyarország nem hajlandó olyan állapotokat teremteni a határain belül, amilyen állapotok uralkodok ma a nyugati nagyvárosokban, Magyarország nem hajlandó kiugró bűnözési statisztikák, állandó erőszak és állandó terrorfenyegetettség árnyékában élni” – olvasható a Facebook oldalán.

Forrás: Facebook/Bayer Zsolt

A fentiek miatt június 14-én pénteken 18 órára az EU budapesti képviseletéhez várja azokat, akik hozzá hasonlóan felháborodtak az ítéleten, hogy együtt fejezzék ki tiltakozásukat és felháborodásukat.

Cím: Budapest 2. kerület, Lövőház utca 35. (A Millenáris parknál)