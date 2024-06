1 hónapos letartóztatásba kerül Czeglédi Gergő, a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított alpolgármester

Előrelépés történt Czeglédi Gergő ügyében: 1 hónapig letartóztatásra kényszerül.

Ahogy azt korábban a Propeller megírta, június 18-án reggel a hatóságok házkutatások során őrizetbe vették Czeglédi Gergő óbudai alpolgármestert, a baloldali összefogás politikusát. A Központi Nyomozó Főügyészség vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények kapcsán folytatott nyomozást.

Az esettel kapcsolatban tett fel kérdéseket a 24.hu a Központi Nyomozó Főügyészségnek, ahonnan a szóvívőtől, Kovács Katalintól érkezett válasz: mint kiderült, az ügyben eljáró nyomozási bíró elrendelte a minősített hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsított alpolgármester egy hónapos letartóztatását, és annak az önkormányzati cégvezetőnek a letartóztatását is, akit ezen bűncselekmény bűnsegédként történő elkövetéssel gyanúsítanak. A végzés nem végleges.

10 gyanúsítottja van az ügynek

Az óbudai önkormányzathoz fűződő korrupciós ügy már 10 gyanúsítottat számlál. Emiatt kedden a Központi Nyomozó Főügyészség több helyszínen is kutatást tartott, többek között a Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat épületében is. Így került kihallgatásra az alpolgármester, Czeglédi Gergő, valamint egy önkormányzati cég vezetője is.