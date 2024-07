Új munkát talált – Dobrev Klára most mondta el, hogy a jövőben mivel fog foglalkozni

Gyurcsány Ferenc már korábban elmondta, hogy Dobrev Klára a hazai belpolitikát hanyagolni fogja, helyette brüsszeli munkájára teszi a hangsúlyt. Dobrev most nyilvánosságra hozta, hogy mivel foglalkozik.

Egy Facebook posztban mesélte el a politikus, hogy mi most a fókusza:

Magyarországon ugyan valóságshow lett a politika, ahol a politikai szereplők, az elemzők és újságírók számára érdekesebb, hogy ki mit mond a másikról, mint hogy mit mondanak az országról. Én azonban továbbra is abban hiszek, hogy a politika nem valóságshow, hanem a valóságunkról szóló döntések sorozata.

Most a következő 5 év feledatait rakjuk össze mi, szociáldemokraták. Benne például az európai minimálnyugdíjjal. Mert én nem adom fel! Számomra a politika továbbra is arról szól, hogyan lesznek itthon is tisztességes nyugdíjak, fizetések. Tisztességes kormányzás. Én ehhez értek.