Putyin azonnal Moszkvába rendelte Orbánt – Az ukrán látogatás miatt kell a szőnyeg szélére állnia?

Több forrásra hivatkozva közölte az X-en egy újságíró, hogy Orbánnak Moszkvába kell utaznia. Valószínűleg már pénteken utazik Putyinhoz.

Fotó: Facebook/OrbanViktor

Panyi Szabolcs újságíró számolt be az X-en arról, hogy több forrásból is megerősítették: Orbán Viktor kijevi látogatása után Moszkvába utazik pénteken, és vele tart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is. A VSquare és a Direkt36 újságírója hozzátette, az egymástól független közép-európai források szerint a kormányfő a Kremlbe megy, így nincsen arról szó, hogy nyaralni vagy vásárolni utazna Oroszországba