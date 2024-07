Újabb világjárvány szakadhat ránk – Amerika és az EU is berendelt a készülő vakcinákból

Egy új világjárvány érkezésére készül az Egészségügyi Világszervezet, az Egyesült Államok, az Európai Unió, a Pfizer és a Moderna is. Még nem fertőz emberek körében, de ez bármikor megváltozhat.

Az USA kormánya megállapodást kötött a Pfizer és Moderna gyógyszergyárral egy stratégiai vakcinakészítésről, amely madárinfluenza ellen hivatott védeni. Noha a H5N1 ellen már van oltóanyag, a két nagy gyógyszergyár már kísérletezik egy ideje mRNS technológiás vakcinával is – írja a Financial Times alapján a Mandiner.hu

A kísérleti fázis után Washington kaphat először jelentős stratégiai vakcina-készletet, de az EU Bizottság is 40 millió adag vakcinára szerződött 2028-ig. Brüsszel 665 ezer adag oltóanyagot rendelt, a vakcina a madárinfluenza bármely törzsével szemben védelmet nyújt.

Forrás: 123rf.com

A madárinfluenza nem terjed emberek között, így érdekesnek tűnhet egy esetleges világjárványra való készülődés. Ám a vírus mutációjával kapcsolatos aggodalmakat jelentősen felerősítette, hogy az Egyesült Államokban már nem csak a szárnyasok között terjed a vírus, de a szarvasmarhákat is fertőzi. A szarvasmarhatelepeken pedig már egymást is megfertőzik az állatok, ezért az amerikai járványügy (CDC) több óvintézkedést is bevezetett.

Washington három esetről számolt be eddig, amikor a szarvasmarhatartók is megfertőződtek a vírussal. Egyiküknek sem voltak súlyos tüneteik, szemirritáció és kötőhártya-gyulladás volt a madárinfluenza okozta betegség legfőbb tünete.

Ettől függetlenül a téma az Egészségügyi Világszervezetben (WHO) is terítéken van. Hónapok óta előkészítés alatt van egy globális pandémia-megállapodás, amelyről továbbra sincs megegyezés, mivel Kína és más nagyhatalmak az intézkedéseket önkéntes alapon fogadnák el, míg a WHO a nemzeti törvényeket felülíró, kötelező érvényű eljárásrendet akarna elfogadtatni.