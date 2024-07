„Nem fogja bírni, meg fog halni” – Szörnyű jelenetek, ki akarták lakoltatni a Hip-Hop Boyz sztárját és szívbeteg édesanyját

Végrehajtók, rendőrök és mentők jelentek meg a Hip Hop Boyz-sztár O.G. Duck édesanyjának házánál Budapesten: Kalocsai Krisztián és anyukája kilátástalan helyzetbe kerültek, három napot kaptak kiköltözni az ingatlanból.

Szívszorító jeleneteknek lehettek tanúi Budapest XV. kerületének egyik kertvárosi utcájában élők: Kalocsai Krisztián, ismertebb nevén O.G. Duck, a Hip Hop Boyz korábbi énekese és édesanyja meglehetősen szorult helyzetbe kerültek, miután három napot adtak nekik a végrehajtók, hogy kiköltözzenek az ingatlanból, amely az idős asszonynak évtizedek óta az otthona – tudatta a blikk.hu.

Ki kell költöznie O.G.Duck-nak és édesanyjának a házból – Fotó: Facebook.com/OGDuck

Zsófi néni 76 esztendős és szívbeteg, s most azért kell elköltöznie, mert a tartozások miatt elárverezték a házat – érkezik az új tulajdonos.

A beteg asszony nem tud hová menni, a hétvégén egyébként rosszul is lett és kórházba vitték, ahonnan azért távozott saját felelősségére, hogy megvédhesse az otthonát. Most mentőt kellett hívni hozzá, amikor végrehajtók és rendőrök is kiérkeztek a házhoz – írta meg a blikk.hu.

Az asszony sírva mondta, hogy nagyon beteg, combnyaktörése, csuklótörése is volt, agyvérzésen esett át és súlyos szívbetegséggel küzd. Tíz éve értágítók vannak a nyakában és a szívében is.

„Nincs hová mennem, mindent eladtam, amikor huszonöt éve a volt élettársammal ideköltöztem. A barátaim már nem élnek, fogalmam sincs, mi lesz velem. Nagy nekem ez a ház, egyedül lakom benne, nem is tudom fenntartani, így természetesen eleve szeretnék elköltözni, de nem három nap alatt! Azt sem tudom, hova mehetnék, hol helyezhetném el az ingóságaimat!”

– panaszolta Zsófi néni.

Fia, a Hip Hop Boyz egykori énekese szerint jogszerűtlenül próbálják kirakni édesanyját az otthonából, azt azonban nem tagadta, hogy anyagilag rossz helyzetbe kerültek – írta a blikk.hu.

„A lakás tulajdonjogát nem vitatjuk, szeretnénk kiköltözni, de a háromnapos eljárás elfogadhatatlan”

– mondta O. G. Duck.

Az egykori énekes hozzátette, hogy édesanyja 25 éve él a házban, ahol nemhogy egy, de öt élet ingóságai találhatóak.

„Tény, hogy a házat nem tudja fenntartani, mert becsődölt az egész család, de amit a végrehajtók művelnek, az emberölési kísérlet. Itt nem a lakás kiürítése a cél, hanem az, hogy édesanyám életére törjenek!”

– panaszolta O.G. Duck.

A behajtók és a rendőrök érkezésekor Zsófi nénihez valóban mentőt kellett hívni, mert rosszul lett.

A Hip Hop Boyz egykori énekese a helyszínre érkezett vevőnek könyörgött, hogy 30 nap haladékot adjanak nekik, mert az anyja ezt nem fogja bírni. Az énekes párja, Szilvia pedig sírva kérte a férfit: könyörüljön rajtuk, mert attól fél, Zsófi néni szíve feladja a küzdelmet – tudatta a blikk.hu.

Az új tulajdonos végül bement az ingatlanba és beszélt Zsófi nénivel – csak ő maradhatott még bent –, megadta nekik a 30 napos türelmi időt.

Az ügy tehát átmenetileg jól végződött, a család bízik benne, hogy 1 hónap alatt megoldják a problémát, legyen hol laknia az idős asszonynak és az ingóságokat is el tudják helyezni – írta meg a blikk.hu.