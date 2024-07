Itt a képek: Ilyent mocskot ember el se tud képzelni – Elképesztő nyomorban tartotta a gyerekeit a droganya

A nő egyedül nevelte öt kiskorú gyermekét egy Pest vármegyei kisvárosában, de ő munkahellyel nem rendelkezett, bevétele csak a családtámogatási ellátásokból származott. Több gyermeke is arról számolt be, hogy anyjukat látták kábítószert is fogyasztani.

A Nagykátai Járási Ügyészség vádat emelt egy nő ellen, aki öt gyermekét méltatlan körülmények között tartotta, miközben minden szempontból elhanyagolta őket – olvasható az ügyészség honlapján.

A vádirat szerint az elkövető egyedül nevelte öt kiskorú gyermekét a Nagykátai járás egyik kisvárosában. A nő munkahellyel nem rendelkezett, bevétele csak a családtámogatási ellátásokból származott.

Embertelen környezet Fotó: Ügyészség

A lakóhelyükül szolgáló ingatlan nemcsak a kiskorúak nevelésére nem volt alkalmas, de az is kétséges, hogy felnőtt személyek életvitelszerű tartózkodására megfelelt-e. Az udvaron baleset- és fertőzésveszélyes állapotok uralkodtak, mivel azon több szemétkupac is volt, valamint emellett több helyen is ürülékkel volt szennyezett. A ház belső helyiségei pedig koszosan, szemetesek voltak.

Mindenhol szemét és mocsok Fotó: Ügyészség

A kiskorúak több esetben felügyelet nélkül maradtak otthon, de többször előfordult az is, hogy egyedül kóboroltak közterületen. Ekkor alulöltözötten, vagy akár ruha nélkül, illetve nem az évszaknak megfelelő ruházatban voltak. Az óvódás korú gyermekek esetében az ápolatlanság miatt visszatérő egészségügyi problémák fordultak elő.

Emellett a nő nem vezetett be rendszert, illetve szabályokat a gyermekek életébe, ők úgymond a saját törvényeik szerint éltek. A tanköteles gyermekeket nem rendszeresen járatta iskolába. A gyerekek irányába a vádlott valódi törődést és figyelmet nem tanúsított. Több gyermek is arról számolt be, hogy anyjukat látták kábítószert is fogyasztani.

Az elkövető a gyermekek értelmi, érzelmi, testi és erkölcsi fejlődését is súlyosan veszélyeztette a magatartásával. A nővel szemben a Nagykátai Járási Ügyészség öt rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat.

Gyomorforgató körülmények Fotó: Ügyészség