Kétszeres tesztelésnek vetik alá az Európai Unión kívüli országokból Olaszországba utazókat a koronavírusos fertőzöttek kiszűrésére az olasz egészségügyi miniszter hétfői bejelentése szerint. Veneto tartomány is szigorította a karantént megszegő betegek büntetését, Rómában tesztelik a bangladesi közösség tagjait.

Az Európai Unión kívüli és járványszempontból kiemelten veszélyesnek tartott országokból érkezők esetében az első vírustesztet a tervek szerint az olaszországi repülőtereken végzik el.

Az egészségügyi tárca vezetője hangsúlyozta, hogy ezeket a beutazókat kettős tesztelésnek vetik alá. Hozzátette, hogy a vírusteszt nem helyettesíti a karanténintézkedéseket, amelyek továbbra is tizennégy napig kötelezőek.

Olaszország június 3-tól az EU-tagállamok, július elsejétől a világ többi országa előtt is megnyitotta határait. Az utóbbiakból érkezők számára továbbra is kötelezőnek számít a házi karanténban maradás, de mint kiderült, ezt nem mindenki tartja be.

Roberto Speranza emlékeztetett, hogy az egészségügyi minisztérium pénzügyi segítséget nyújt a karanténba helyezettek elszállásolására szállodákban vagy bérelt lakásokban.

Az északkeleti Veneto tartomány is szigorítást vezetett be. Kétszer tesztelik azokat, akik százhúsz óránál hosszabb munkautazás után térnek vissza a régióba EU-n kívüli országból. Továbbra is kötelező számukra a tizennégy napos karantén, és ha ezt megszegik, ezereurós bírságot szabnak ki rájuk. Vállalkozás esetén a cég minden dolgozója után fejenként kell ezer eurót fizetni. A házi karanténba vonulóknak értesíteniük kell a helyi polgármestert és a hatóságokat. Súlyosabb esetben, ha a beteg megtagadja a kórházi kezelést, feljelentést tesznek ellene.

Luca Zaia venetói kormányzó azt követően rendelt el szigorítást, hogy a július elsejétől kiszűrt huszonnyolc új betegből tizenöt külföldi vagy külföldről visszaérkezett olasz volt. Köztük van egy Szerbiában járt venetói vállalkozó, aki tünetei ellenére nem helyezte magát karanténba, és megtagadta a kórházi kezelést is. Kritikus állapotba került, és több száz dolgozóját, ismerősét kellett tesztelni. Hasonlóképpen egy Moldovából Venetóba visszatért idősgondozó is pozitívnak bizonyult, és ő sem tartotta tiszteletben a karanténelőírásokat, ahogyan több Bangladesből érkezett beutazó sem.

Luca Zaia hangsúlyozta, hogy Venetóban elsőként oldották fel a korlátozásokat, de ez nem azt jelenti, hogy teljes a szabadság. A római repülőtereken a Bangladesből, az Egyesült Államokból, Indiából, Brazíliából érkezőket tesztelik. A főváros több mint 13 ezres bangladesi közösségének tagjai között vírustesztelést indítottak, önkéntes alapon.

Az egészségügyi minisztérium hétfő esti adatai szerint nyolcan haltak meg egy nap alatt és kétszáznyolc új fertőzöttet szűrtek ki. A halálos áldozatok száma elérte a 34 869-et. Az aktív fertőzöttek száma kevesebb mint 15 ezer, a gyógyultaké túllépte a 192 ezret. Kórházban 946 beteget kezelnek, intenzív osztályon hetvenkettőt.

(MTI)