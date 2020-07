Kanye West most nagyon túlzásba esett

A West családban egyre több veszekedés és botrány fordul elő, melyek mind a szemünk előtt történtek, a Twitteren. A legutóbbi ilyen esetért most Kanye bocsánatot is kért feleségétől, Kimtől szintén egy tweet keretén belül – idézi a Glamour cikkét a Blikk.

Fotó: Pierre Suu / Getty Images

Kanye West nem is olyan régen jelentette be, hogy indul az elnökválasztáson, ami szintén bekavart a család életébe, azonban legelső kampányeseményén olyan családi titokról beszélt, ami miatt Kim nagyon neheztelt férjére.

Ugyanis a rapper éppen az abortuszról beszélt, amikor elárulta, hogy ő is azt szerette volna, ha elvetetik legidősebb gyermekét, North Westet. Így nem csoda, hogy Kim teljesen kifordult magából miután tudomást szerzett arról, hogy férje gyermekükről is beszélt, ráadásul pont egy ilyen érzékeny téma kapcsán, és attól is félt, hogy North-nak komoly lelki megrázkódtatás lesz, ha megtudja, hogy szülei majdnem elvetették.

Kanye sokszor vádolta és provokálta már feleségét Twitter-bejegyzéseiben, ám Kim mindig megvédte őt bipoláris zavaraira hivatkozva.

Most azonban a rapper bocsánatot kért tőle szintén egy tweetben és előzőleg kitörölte a kínos bejegyzéseit: „Szeretnék bocsánatot kérni a feleségemtől, Kimtől, amiért nyilvánosságra hoztam olyasmit, ami egyébként magánügy. Nem támogattam őt úgy, ahogyan ő támogatott engem. Kim tudom, hogy megbántottalak. Kérlek bocsáss meg nekem. Köszönöm, hogy mindig itt vagy nekem” – írta Kanye a Twitteren.

Blikk