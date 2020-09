Hatásosnak tartja vakcináit a kínai CNBG cég

Hatásosnak értékelte koronavírus-vakcináit a China National Biotec Group (CNBG) kínai gyártó az alapján, hogy Kínában már több száz ezer embernek adták be, és senki közülük nem fertőződött meg utána – adta hírül a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap kedden.

Az állami kézben lévő CNBG egyik vezető tisztviselője a kínai állami rádiónak nyilatkozva arról is beszámolt, hogy a gyártó két, még tesztelés alatt álló készítménye akár három éven át biztosíthat védettséget.

A két oltóanyag a klinikai tesztek harmadik fázisánál tart, egyebek mellett az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Peruban, Marokkóban, Argentínában és Jordániában vizsgálják nagyobb számú tesztalanyon.

Kína sürgősségi programja keretében – amely lehetővé teszi, hogy tesztelés alatt álló készítményeket is beadjanak a fertőzésveszélynek leginkább kitett embereknek, például egészségügyi dolgozóknak – a CNBG két készítményét alkalmazták eddig a legszélesebb körben.

Világszerte nyolc koronavírus-vakcina tart a klinikai tesztek harmadik fázisában, négyet közülük kínai vállalatok fejlesztettek ki.

A négy kínai oltóanyag közül a sürgősségi program keretében hármat – a CNBG két szerét, valamint a Sinovac CoronaVac nevű készítményét – hagyták jóvá civil alkalmazásra. A negyedik, a kínai Katonai Orvostudományi Akadémia által kifejlesztett, CanSino nevű vakcina használatára a katonaság kapott engedélyt. A szert a járvány által súlyosan érintett országokban békefenntartó tevékenységet folytató kínai katonáknak adták be. A Sinovac vasárnap jelentette be, hogy dolgozóit és családtagjait – csaknem háromezer embert – is beoltotta saját oltóanyagával. A CNBG szintén alkalmazta a vakcináit saját alkalmazottai körében, a múlt héten pedig bejelentette: megállapodást írt alá a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalattal arról, hogy oltóanyaggal látja el a dolgozóit.

A Caixin kínai híroldal pedig arról számolt be, hogy több állami kézben lévő kínai vállalat alkalmazza már a kísérleti szereket alkalmazottai körében.

A CNBG két létesítményt épített fel – egyet Pekingben, egyet pedig a vírus legkorábbi gócpontjaként ismert Vuhanban – a vakcinák gyártására. A gyártósorok kapacitása meghaladja az évi 220 millió dózist, de akár az évi 1 milliárdot is elérheti majd, ha elkészülnek a létesítmények kibővítésével.

A Sinovac augusztus végén indította el a CoronaVac gyártását és évi 300 millió dózisos kapacitásról számolt be.

(MTI)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com